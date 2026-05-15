La semifinale del GF Vip stasera su Canale5: il quarto finalista, un eliminato e Ilary Blasi entra nella casa

Stasera, venerdì 15 maggio, la semifinale del Grande Fratello Vip. La puntata sarà ricca di colpi di scena. Sarà proclamato il quarto finalista tra Renato Biancardi e Raul Dumitras e un concorrente sarà eliminato. E poi sorprese e annunci importanti. Ospite Valeria Marini.

Ilary Blasi entrerà nella casa Foto: Ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

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Stasera, venerdì 15 maggio, in onda su Canale5 la semifinale del Grande Fratello Vip 2026. Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, accompagneranno gli spettatori verso le battute finali di questa edizione che ha risvegliato l'interesse del pubblico nei confronti del reality. I concorrenti ancora in gioco sono: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi. Tre gieffine sono già state proclamate finaliste: Antonella, Alessandra e Lucia. Vediamo cosa accadrà stasera.

Chi sarà il quarto finalista tra Renato Biancardi e Raul Dumitras

A sfidarsi al televoto, Renato Biancardi e Raul Dumitras. Uno dei due conquisterà un posto in finale. In questo caso, sembra trattarsi di una sfida di cui è quasi impossibile prevedere l'esito. I due concorrenti godono di un riscontro pressoché simile. Non sono tra i gieffini che si sono distinti di più nella casa, ma rientrano tra quei vip che sono rimasti un po' in secondo piano, ma ciò non vuol dire che non siano stati apprezzati dal pubblico. Raul Dumitras ha legato con personaggi forti come Alessandra Mussolini e Antonella Elia e questo potrebbe rappresentare un vantaggio per lui. Tuttavia, anche Renato ha riguadagnato terreno, riavvicinandosi a Lucia Ilardo in questi giorni. Ad alcuni è apparsa come una mossa strategica. Stasera scopriremo il verdetto.

Raul Dumitras e Renato Biancardi al televoto per il quarto finalista

Eliminazione con il televoto flash

Stasera su Canale5 non mancheranno i colpi di scena. Le anticipazioni ufficiali, infatti, parlano di un televoto flash a seguito del quale uno dei concorrenti dovrà abbandonare la casa. Dunque, ci sarà un'eliminazione a sorpresa. Uno dei gieffini vedrà concludersi il suo percorso proprio a un passo dalla finale.

Sorprese, confronti e colpi di scena

Ilary Blasi entrerà nella casa per fare un annuncio importante. Quale sarà la reazione dei concorrenti? Assisteremo, inoltre, al ritorno di Valeria Marini che nei giorni scorsi aveva già fatto visita agli inquilini del GF Vip ma non era riuscita a godersi l'esperienza perché non si è sentita bene. Anche la showgirl stellare avrà una missione da compiere. Sarà una serata dedicata anche agli ultimi confronti. Francesca Manzini avrà un faccia a faccia con i suoi compagni di avventura. Lucia Ilardo avrà modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Inoltre, incontrerà la madre. Ilary Blasi, poi, dedicherà ampio spazio ai contrasti che Raimondo Todaro ha avuto con Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Infine, spazio alla sfida tra coreografie.