Valeria Marini vomita al Gf Vip a poche ore dal suo ingresso: “Colpa di una mela, c’era qualcosa sopra”

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Valeria Marini lascia subito il segno sul Grande Fratello Vip a poche ore dal suo ingresso in casa. Nemmeno il tempo di mettere piede al reality, che Marini si ritrova subito protagonista, suo malgrado, di un momento destinato ad entrare di diritto nella classifica dei momenti meme del 2026. A suo scapito, è giusto dirlo, perché la ragione di questo primato è legato a un improvviso attacco di nausea che l'ha portata a vomitare in giardino.

L'incidente al Grande Fratello Vip

È accaduto tutto in pochi secondi, Valeria Marini si trovava all'esterno con Raimondo Todaro, Marco Berry e altri inquilini della casa, quando ha improvvisamente avuto uno sforzo di vomito. A quel punto gli altri le hanno consigliato di andare in bagno, ma proprio mentre si allontanava Marini non è riuscita a trattenersi ed ha iniziato a vomitare, come è facilmente intuibile da dagli sforzi che si sentono dal microfono rimasto aperto.

Non è chiaro al momento se si sia trattato di un'intossicazione alimentare, come era già successo in un altro reality, ovvero in occasione della partecipazione di Marini a Supervivientes, o di qualcosa di differente.

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Le cause del malore: l'ipotesi della mela

A distanza di poche ore dall'episodio, la showgirl ha provato a fare chiarezza sulle cause dell'accaduto, confidando ai coinquilini di ritenere responsabile una mela mangiata in precedenza: "C’era qualcosa sopra, era quella. Ho rimesso solo quella, sentivo un sapore strano", le parole. Una versione che ha scatenato l'ironia di Antonella Elia, che le ha chiesto: "C'era qualcosa di tossico?". Mentre Alessandra Mussolini e Paola Caruso, per timore di un virus, hanno deciso di spostarsi nel monolocale per precauzione, la stessa Caruso ha avanzato una teoria più suggestiva: lo stress psicofisico. Secondo lei, infatti, la nausea sarebbe una reazione psicosomatica alle tensioni accumulate nelle ore precedenti. Nonostante le diverse interpretazioni, resta l'ipotesi di un comune virus stagionale o di un'intossicazione alimentare, dinamica che sarà probabilmente approfondita durante la prossima puntata.

L'annuncio del ritorno al GF Vip di Valeria Marini

La scelta di accettare la proposta di rientrare in casa era arrivata a sorpresa, dopo che era stata la stessa Marini ad escluderlo. Una conferma che aveva dato a Monica Setta nel corso di un'intervista. "Domenica entrerò nella Casa del Gf. Ho deciso di vivere questa avventura con lo spirito sportivo e l'entusiasmo di sempre", aveva chiarito dopo settimane di tira e molla nelle quali il suo nome era diventato uno dei papabili a entrare in corsa. Marini aveva quindi aggiunto: "Nella Casa ritroverò tante amiche, dalla Mussolini alla Volpe. È un'edizione molto dinamica perciò ho scelto di dire si. In passato me lo avevano proposto ma avevo rinunciato dopo un consiglio negativo di un amico".