Francesca Manzini si isola dal gruppo al GF Vip: “Disgustose le critiche contro di me”

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Francesca Manzini sembrerebbe avere deciso di chiudere in polemica l’edizione del Grande Fratello Vip alla quale sta partecipando. L’imitatrice è reduce da una settimana particolarmente difficile vissuta nella Casa, segnata da una lite molto accesa con Alessandra Mussolini e Raul Dumitras a proposito di un bacio che, secondo Manzini, il coinquilino le avrebbe rubato contro la sua volontà.

Dopo il confronto, gran parte della Casa si è schierata dalla parte di Raul e Francesca è stata accusata di essere una bugiarda, oltre che di cercare costantemente l’attenzione del pubblico. Proprio questo desiderio di restare al centro della scena – secondo quanto le è stato contestato – l’avrebbe spinta a raccontare una versione dei fatti ritenuta esagerata e potenzialmente pericolosa per la reputazione di Raul.

In seguito alle contestazioni ricevute, Manzini si è chiusa in un ostinato silenzio e ha scelto di isolarsi dal resto del gruppo, preferendo trascorrere gran parte del tempo da sola. All’amico Raimondo Todaro, che l’ha raggiunta in giardino e che non aveva preso parte alle accuse nei suoi confronti, ha confidato i motivi per i quali, a sei giorni dalla finalissima del reality, avrebbe deciso di prendere le distanze dal resto del cast: “Sono demoralizzata per quello che mi hanno detto. Gli aggettivi con i quali sono stata appellata sono pesanti per il percepito fuori e questo non mi piace. È stato gratuito, non me lo merito. Ho il diritto di esprimere il mio disappunto quando qualcosa mi ferisce. È grave, disgustoso. Non mi rivedo nelle cose che sono state dette di me. Sono sincera e vera. Lo trovo disgustoso”.

La preoccupazione di Francesca sembrerebbe essere legata soprattutto all’immagine che potrebbe emergere all’esterno della Casa. L’imitatrice teme infatti che quanto accaduto possa avere ripercussioni anche dal punto di vista professionale, mettendo a rischio il rapporto costruito negli anni con il pubblico che la segue, dalle imitazioni fino all’esperienza come conduttrice dietro il bancone di Striscia la Notizia.