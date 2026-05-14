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Francesca Manzini si isola dal gruppo al GF Vip: “Disgustose le critiche contro di me”

Francesca Manzini reagisce male dopo le ultime critiche spese dai coinquilini conosciuti al Grande Fratello Vip nei suoi confronti. L’imitatrice è stata definita una “bugiarda” alla ricerca di continui drammi montati per ottenere l’attenzione del pubblico.
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A cura di Stefania Rocco
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Francesca Manzini sembrerebbe avere deciso di chiudere in polemica l’edizione del Grande Fratello Vip alla quale sta partecipando. L’imitatrice è reduce da una settimana particolarmente difficile vissuta nella Casa, segnata da una lite molto accesa con Alessandra Mussolini e Raul Dumitras a proposito di un bacio che, secondo Manzini, il coinquilino le avrebbe rubato contro la sua volontà.

Dopo il confronto, gran parte della Casa si è schierata dalla parte di Raul e Francesca è stata accusata di essere una bugiarda, oltre che di cercare costantemente l’attenzione del pubblico. Proprio questo desiderio di restare al centro della scena – secondo quanto le è stato contestato – l’avrebbe spinta a raccontare una versione dei fatti ritenuta esagerata e potenzialmente pericolosa per la reputazione di Raul.

In seguito alle contestazioni ricevute, Manzini si è chiusa in un ostinato silenzio e ha scelto di isolarsi dal resto del gruppo, preferendo trascorrere gran parte del tempo da sola. All’amico Raimondo Todaro, che l’ha raggiunta in giardino e che non aveva preso parte alle accuse nei suoi confronti, ha confidato i motivi per i quali, a sei giorni dalla finalissima del reality, avrebbe deciso di prendere le distanze dal resto del cast: “Sono demoralizzata per quello che mi hanno detto. Gli aggettivi con i quali sono stata appellata sono pesanti per il percepito fuori e questo non mi piace. È stato gratuito, non me lo merito. Ho il diritto di esprimere il mio disappunto quando qualcosa mi ferisce. È grave, disgustoso. Non mi rivedo nelle cose che sono state dette di me. Sono sincera e vera. Lo trovo disgustoso”.

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La preoccupazione di Francesca sembrerebbe essere legata soprattutto all’immagine che potrebbe emergere all’esterno della Casa. L’imitatrice teme infatti che quanto accaduto possa avere ripercussioni anche dal punto di vista professionale, mettendo a rischio il rapporto costruito negli anni con il pubblico che la segue, dalle imitazioni fino all’esperienza come conduttrice dietro il bancone di Striscia la Notizia.

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