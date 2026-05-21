“Belén conduttrice e Caroline Tronelli naufraga”, l’ipotesi Isola dei Famosi formato ex di De Martino

Un reality nel reality. Prende forma in queste ore lo scenario ipotetico della partecipazione dell’ultima compagna di Stefano De Martino all’Isola dei Famosi, che dovrebbe essere condotta proprio da Belén Rodriguez.

L’Isola dei Famosi deve ancora cominciare, ma intorno alla prossima edizione del reality si è già acceso un intreccio che, almeno su carta, promette di far discutere. Al centro delle indiscrezioni ci sono due nomi: Belen Rodriguez, indicata da tempo come possibile conduttrice del programma, e Caroline Tronelli che, secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, potrebbe entrare nel cast dei naufraghi.

Il comune denominatore di questi due nomi è certamente Stefano De Martino, ex marito di Belén Rodriguez ed ex compagno di Tronelli. Al momento non ci sono conferme ufficiali: né sulla conduzione affidata a Belen, né sulla partecipazione di Tronelli. Ma l’ipotesi, proprio perché mette insieme due donne legate in modo diverso alla vita privata del prossimo conduttore di Sanremo, è bastata a trasformare il reality in un potenziale caso mediatico ancora prima della partenza.

L’ipotesi Belen Rodriguez alla conduzione dell’Isola

Il nome di Belen Rodriguez circola da settimane tra quelli più accreditati per la conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Un ritorno del reality che dovrebbe avvenire in un nuovo formato, senza diretta ma con modalità molto più simili all'esperienza de La Talpa condotta da Diletta Leotta, operazione che non si rivelò un grande successo. Per la showgirl argentina sarebbe un ritorno simbolico: proprio il reality, nel 2008, contribuì a lanciarla definitivamente nel mondo dello spettacolo italiano.

Da allora la sua carriera televisiva è cresciuta tra conduzioni, programmi di intrattenimento e una presenza costante nel racconto pop del piccolo schermo. Per questo, un suo eventuale approdo alla guida dell’Isola avrebbe il sapore di una chiusura del cerchio. Non più concorrente, ma padrona di casa di uno dei format che hanno contribuito a costruire il suo personaggio pubblico.

Caroline Tronelli possibile naufraga: perché il nome fa rumore

A rendere l’indiscrezione più interessante è il possibile ingresso nel cast di Caroline Tronelli, studentessa 22enne e ultima compagna di Stefano De Martino, con cui è stata vittima della vicenda legata alla pubblicazione illegale dei video intimi rubati dal circuito di telecamere di sicurezza domestico, vicenda per la quale proseguono le indagini per individuare i responsabili. De Martino aveva parlato della questione al Festival di Fanpage, Rumore, pronunciando parole molto significative in merito a questa vicenda assai dolorosa.

Ebbene, secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, Tronelli sarebbe pronta a sbarcare in Tv proprio attraverso L'Isola dei Famosi. In questo percorso avrebbe scelto di affidarsi alla manager Paola Benegas, nome conosciuto nello show business e in passato agente proprio di Belen Rodriguez.

Il reality nel reality

È importante ribadirlo: per ora siamo nel campo delle ipotesi. La presenza contemporanea di Belen Rodriguez e Caroline Tronelli all’Isola dei Famosi non è stata ufficializzata. Tuttavia, il solo accostamento tra le due ha già prodotto l’effetto che spesso precede i reality più chiacchierati: creare attesa, curiosità e inevitabili domande.

Come si comporterebbero in un contesto televisivo condiviso? Il programma sceglierebbe di valorizzare questa dinamica o di tenerla sullo sfondo? E Caroline Tronelli, nel caso in cui diventasse davvero una naufraga, sarebbe presentata come volto nuovo indipendente dal gossip oppure il racconto intorno a lei finirebbe inevitabilmente per passare anche dalla relazione con De Martino?

Sono interrogativi che, al momento, restano sospesi, ma è prevedibile che se questo scenario dovesse verificarsi, il riferimento a De Martino sarebbe un sottotesto continuo. Ma è proprio questa sospensione a rendere l’indiscrezione appetibile. Una sorta di reality dentro al reality, tenendo conto tra l'altro che la stessa carriera da conduttore di De Martino ha avuto un momento di svolta con la partecipazione all'Isola dei Famosi in qualità di inviato in Honduras, quando alla conduzione c'era Alessia Marcuzzi.