Belén Rodriguez: “Sono fragile, a volte mi feriscono. L’isola dei famosi? Mi piacerebbe molto condurla”

Belén Rodriguez si è raccontata nel programma È sempre mezzogiorno. Ad Antonella Clerici ha confidato le sue fragilità e ha parlato del suo lavoro e dei progetti che spera vadano in porto.

Belén Rodriguez ospite della puntata di È sempre mezzogiorno trasmessa mercoledì 13 maggio. Antonella Clerici l'ha accolta nel suo programma e ha avuto parole bellissime per lei. Innanzitutto ha evidenziato come nel suo caso non ci sia neanche bisogno di pronunciare il suo cognome. Basta il nome e tutti sanno chi è: "Sei bella, sensuale, intelligente. Hai un sacco di qualità, ma ogni tanto te lo dimentichi". La 41enne ha replicato: "Sono consapevole non della sensualità ma della personalità". Quando la conduttrice le ha chiesto se sia vero che condurrà la nuova edizione de L'isola dei famosi, non ha smentito la notizia: "L'Isola dei famosi? Mi piacerebbe molto. Anche perché l'ho fatta e capisco benissimo i meccanismi. Mi piacerebbe tanto, poi si vedrà".

Belén Rodriguez parla della sua fragilità

Belén Rodriguez ha spiegato che nonostante le numerose interviste fatte nel corso della sua lunga carriera, c'è un lato della sua personalità che non è ancora emerso: la sua fragilità. Ad Antonella Clerici ha confidato: "Non si sono resi conto che sono molto fragile. Sono una spugnetta. Sono abituata a dare tanto, a innalzare le persone a cui voglio bene, ed è uno sforzo. Alla fine è un peso. Tante volte non ho ricevuto indietro quello che ho dato, non perché me lo aspettassi. L'amore è amore. Però a volte mi ha fatto male. Tante volte ti feriscono".

La conduttrice è single da 2 anni: "I miei amori sono i miei figli"

"Sono single da due anni. Mi faccio un applauso. È una cosa incredibile, è un evento. Non si trova niente": ha dichiarato Belén quanto alla sua vita sentimentale. Antonella Clerici le ha consigliato di frequentare persone fuori dal solito giro, di viaggiare per conoscere nuove persone e la sua ospite le ha dato ragione: "Hai ragione. Alla fine vado sempre negli stessi posti. Ma non sto cercando un fidanzato. Ho i miei figli. I miei amori sono loro. Non voglio stare in compagnia per forza. Con i miei figli ho fatto un buon lavoro, sono educati, intelligenti. Santiago lo è un po' di più, è un nerd. Luna Marie invece è un'esplosione di energia. Santiago ormai è un ometto ed è bellissimo, è uguale a me". Poi è scoppiata a ridere: "È uguale a Stefano". E ha concluso ribadendo che in fondo si conosce molto poco del suo privato, perché quando è davanti alla telecamera interpreta un personaggio: "È il nostro lavoro, portare gioia anche se non siamo in forma".