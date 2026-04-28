Elena Santarelli a Belve stasera: “Le scuse di Chiara Ferragni non me le bevo. Mio marito con donne Rai e Mediaset”

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Elena Santarelli ospite di Belve nella puntata di martedì 28 aprile. La nota showgirl condivide un'opinione molto dura sul noto caso del ‘Pandoro-gate’ e sferra un attacco deciso a Chiara Ferragni, da donna e attivista per le associazioni che si occupano di ricerca: "Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno. C'è tanta gente che operava con opacità. Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno. Sono incazzata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower, dovresti smuovere la ricerca”. E non solo sulla sfera pubblica, Santarelli va anche sul privato degli ex Ferragnez: “Quando è venuto Fedez qui ospite ho pensato: ma poverina, guarda questa donna chi si è trovata in casa fino ad adesso…”.

Quando Fagnani le chiede chi le deve delle scuse, Santarelli cita il nome di un noto personaggio della tv che “secondo me mi ha licenziata ingiustamente perché ho rifiutato un invito a cena”.

Spazio poi al suo matrimonio con il calciatore Bernardo Corradi e alla loro vita intima: “Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”. Successivamente, spiega come Corradi abbia avuto molte donne prima di lei e come questo sia finito al centro di una gelosia che ha portato alla verifica di una lunga rubrica sul cellulare: “Da mio marito ho voluto sapere tutte quelle con cui è stato, e sono tante t'assicuro. Siamo stati delle ore a scorrere la rubrica del telefono, c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti”. La showgirl chiude con una provocazione divertita: “se qualche direttore delle risorse umane perde il telefono sappia che mio marito ha tutta l’agenda!”.