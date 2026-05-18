Laura Morante come Federica Brignone: “Intervista a Belve registrata e mai trasmessa”

Un altro caso di intervista cancellata per l’ultima stagione di Belve. Stando a quanto apprende Fanpage, anche Laura Morante avrebbe registrato l’incontro con Fagnani che poi non è mai andato in onda. Era già successo con Federica Brignone.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non solo Federica Brignone, ma anche Laura Morante: quest'anno le interviste a Belve registrate e mai trasmesse sembrano essere un tratto distintivo della stagione che si è da poco conclusa. Un programma, quello condotto da Francesca Fagnani, che continua ad avere una vita oltre se stesso sia per il ricordo di quello che è stato ma anche in relazione a quello che avrebbe potuto essere.

Laura Morante intervistata da Francesca Fagnani

Tra i nomi protagonista della settima edizione del programma che si è conclusa alcune settimane fa, c'era anche quello di Laura Morante, attrice simbolo della sua generazione, non esattamente incline a interviste televisive nel corso della sua carriera. Un'intervista che non era mai stata confermata ufficialmente attraverso note stampa dal programma, ma che a noi risulta effettivamente registrata, senza poi essere trasmessa. Fanpage lo apprende in queste ore, anche se non sono emerse ragioni particolari per lo stop all'intervista a Morante. Dalla produzione, contattata per avere maggiori dettagli in merito, non sono arrivate conferme o smentite all'indiscrezione.

Il precedente dell'intervista annullata a Federica Brignone

Nelle scorse settimane su queste pagine vi avevamo raccontato quanto accaduto dietro le quinte del programma dopo l'intervista a Federica Brignone, mai andata in onda a causa della mancata firma della liberatoria da parte della campionessa di sci, seguita a una richiesta di tagli all'intervista che non era stata accolta da Fagnani. Nelle settimane successive erano quindi emersi altri dettagli in merito alle richieste di Brignone e sembra che i passaggi su cui erano stati richiesti tagli avessero a che fare con Sofia Goggia.

Intanto Belve prosegue la sua corsa con lo spin off Belve Crime, partito due settimane fa e che riprenderà dopo la pausa per la settimana di Eurovision con un'intervista della conduttrice a Raffaele Sollecito.