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Laura Morante come Federica Brignone: “Intervista a Belve registrata e mai trasmessa”

Un altro caso di intervista cancellata per l’ultima stagione di Belve. Stando a quanto apprende Fanpage, anche Laura Morante avrebbe registrato l’incontro con Fagnani che poi non è mai andato in onda. Era già successo con Federica Brignone.
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A cura di Andrea Parrella
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Non solo Federica Brignone, ma anche Laura Morante: quest'anno le interviste a Belve registrate e mai trasmesse sembrano essere un tratto distintivo della stagione che si è da poco conclusa. Un programma, quello condotto da Francesca Fagnani, che continua ad avere una vita oltre se stesso sia per il ricordo di quello che è stato ma anche in relazione a quello che avrebbe potuto essere.

Laura Morante intervistata da Francesca Fagnani

Tra i nomi protagonista della settima edizione del programma che si è conclusa alcune settimane fa, c'era anche quello di Laura Morante, attrice simbolo della sua generazione, non esattamente incline a interviste televisive nel corso della sua carriera. Un'intervista che non era mai stata confermata ufficialmente attraverso note stampa dal programma, ma che a noi risulta effettivamente registrata, senza poi essere trasmessa. Fanpage lo apprende in queste ore, anche se non sono emerse ragioni particolari per lo stop all'intervista a Morante. Dalla produzione, contattata per avere maggiori dettagli in merito, non sono arrivate conferme o smentite all'indiscrezione.

Il precedente dell'intervista annullata a Federica Brignone

Nelle scorse settimane su queste pagine vi avevamo raccontato quanto accaduto dietro le quinte del programma dopo l'intervista a Federica Brignone, mai andata in onda a causa della mancata firma della liberatoria da parte della campionessa di sci, seguita a una richiesta di tagli all'intervista che non era stata accolta da Fagnani. Nelle settimane successive erano quindi emersi altri dettagli in merito alle richieste di Brignone e sembra che i passaggi su cui erano stati richiesti tagli avessero a che fare con Sofia Goggia.

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Intanto Belve prosegue la sua corsa con lo spin off Belve Crime, partito due settimane fa e che riprenderà dopo la pausa per la settimana di Eurovision con un'intervista della conduttrice a Raffaele Sollecito.

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