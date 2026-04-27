Romina Power a Belve: “I film erotici? Avrei preferito non farli. Finì con Al Bano perché non era più il mio pilastro”

Romina Power si racconta a Belve di martedì 28 aprile, parlando del dolore per la scomparsa della figlia, ma anche dei momenti della sua giovinezza e le esperienze con Lsd e stupefacenti: “Ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria”.

Romina Power sarà ospite di Belve nell'ultima puntata della settima edizione, quella di martedì 28 aprile. La cantante si è raccontata a Francesca Fagnani, ripercorrendo la sua vita e i momenti più delicati che l'hanno caratterizzata, dalla scomparsa della figlia Ylenia al rapporto compromesso con l'ex marito Al Bano Carrisi, passando per il rapporto con i genitori e il consumo di droghe, con rivelazioni sorprendenti.

Nello specifico Power si lascia andare a un racconto inedito della sua vita da adolescente, quando non aveva ancora conosciuto l'uomo che sarebbe poi diventato suo marito. Fa riferimento a e esperienze lisergiche e il consumo di sostanze stupefacenti nella Londra anni Settanta, dall’infanzia nei collegi alle serate a base di Lsd e quella notte a Roma in compagnia di Keith Richards. “Ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria”.

La scomparsa della figlia Ylenia

Inevitabile soffermarsi sul momento di maggiore sofferenza della sua vita, quello legato alla scomparsa della figlia Ylenia: “Quanto ha pesato la gestione del dolore per la scomparsa di Ylenia nella vostra rottura?”, domanda Fagnani riferendo alla fine del matrimonio con Al Bano. La risposta di Power è netta: “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano".

Ma proprio rispetto alla figlia Ylenia, non rinuncia a toccare un tema apparentemente doloroso, di cui si dimostra ben disposta a parlare: "So che lei è da qualche parte”, con Fagnani che sottolinea “infatti lei dice sempre che ha quattro figli, perché lei sa”. Power risponde commossa: “Lo sento, ho dei sogni e ho anche parlato con persone che hanno poteri soprannaturali. Nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più”.

Un altro periodo particolare fu quello legato agli inizi della carriera, quando fece anche alcuni film erotici: “Ne avrei fatto volentieri a meno, avrei voluto fare Romeo e a Giulietta. Quella Romina mi fa una grande tenerezza”. Fagnani chiede: “Lei era minorenne, sua madre dava il consenso solo perché non ci vedeva nulla di male?”. Quindi la risposta della cantante: “All’epoca lei non lavorava”.

Gli ospiti di Belve del 28 aprile

Quella di martedì 28 aprile sarà l'ultima puntata classica di questa stagione di Belve, in onda su Rai2 e poi disponibile anche su RaiPlay e Disney+. La settimana prossima tornerà infatti lo spin off Belve Crime. Oltre a Romina Power, ospiti di questo ultimo appuntamento tradizionale Elena Santarelli e Sal Da Vinci.