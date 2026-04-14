Giulia Michelini a Belve: “Ho provato l’ayahuasca, ho avuto le visioni. Spesso rutto, è liberatorio”

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La seconda puntata della settima stagione di Belve si preannuncia già un cult. Tra gli ospiti della prima serata spicca Giulia Michelini, che nello studio di Francesca Fagnani conferma la sua fama di personalità eccentrica e allergica alle convenzioni. Secondo le anticipazioni, l’attrice di Rosy Abate non si è risparmiata, passando da confessioni mistiche sulle sue esperienze lisergiche a dettagli decisamente meno glamour. E sulla maternità a 19 anni: "Senza mio figlio mi sarei persa".

L’ayahuasca e le visioni: "Ho pianto per otto ore”

Il momento più surreale dell'intervista arriva quando Fagnani incalza l'attrice su un viaggio in Oriente dai contorni poco chiari. "Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, mannaggia a me," ha ammesso Michelini, riferendosi alla bevanda allucinogena utilizzata negli sciamanesimi amazzonici. "Ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni". Poi ha stuzzicato la conduttrice proponendole di provare insieme: "Chissà che vediamo," ha risposto Fagnani, sentendosi replicare un secco: "Eh, i mostri proprio!".

Michelini ha poi rivendicato il suo essere totalmente estranea ai "circoletti" del cinema romano: "Io sto fuori come una sedia a sdraio!". Ma è sui difetti personali che l'intervista ha toccato vette di comicità involontaria. Alla domanda sul difetto più sgradevole, l'attrice ha risposto senza filtri: "Spesso rutto!". Per poi aggiungere: "È liberatorio, viene su da sé. A volte mi sveglio la mattina e… ahhh," ha scherzato, confessando di averlo fatto persino nei corridoi della Rai poco prima dell'intervista a causa dell'ansia.

La commozione sulla maternità: “Senza mio figlio mi sarei persa”

Non solo risate. Il tono cambia drasticamente quando Francesca Fagnani tocca il tema della maternità. Michelini è diventata madre a 19 anni, dopo aver inizialmente pensato di interrompere la gravidanza. "Non mi voglio commuovere," ha detto l'attrice con gli occhi lucidi spiegando cosa l'ha spinta a tenerlo, "ma senza di lui mi sarei persa". L'intervista integrale, che toccherà anche le sue crisi attoriali e il rapporto conflittuale con il successo, andrà in onda martedì 14 aprile alle 21.20 su Rai2. Insieme a lei, nella prima puntata, ci saranno anche Carlo Conti e Francesco Chiofalo.