Brigitte Nielsen a Belve: “Stallone mi ha distrutto la carriera, con lui mi sentivo in pericolo”

Brigitte Nielsen è la protagonista della prossima puntata di Belve. L’attrice racconta il matrimonio con Stallone e ne parla malissimo: “Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Mi sentivo in pericolo”.

Torna Belve su Rai2 e torna con una puntata che difficilmente passerà inosservata. Martedì 21 aprile, alle 21:20, Francesca Fagnani accoglie Brigitte Nielsen — attrice e modella icona degli anni Ottanta — in quella che si preannuncia come una delle interviste più dense della settima stagione del programma. Nielsen si racconta senza filtri, o quasi: su Stallone ha firmato un accordo di riservatezza, ma qualcosa riesce comunque a trapelare.

"Come la bomba atomica, ma ho firmato un contratto"

Il matrimonio con Sylvester Stallone, durato appena diciannove mesi, è il nodo attorno a cui si costruisce buona parte dell'intervista. Fagnani incalza: "Lei dopo 19 mesi ha fatto le valigie all'improvviso e se n'è andata." Nielsen non si sottrae: "Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente. Mi sentivo in pericolo."

Sul potere che l'ex marito ha esercitato sulla sua carriera, la risposta è netta: "Mi ha fatto entrare nella black list di Hollywood. Non poteva credere che qualcuno lo lasciasse." E sulla riservatezza imposta dall'accordo prematrimoniale: "Sono come la bomba atomica perché so tutto. Ma ho firmato un contratto." Una clausola che non le impedisce, però, di chiudere il capitolo con una frecciata destinata a circolare: "A letto era più un coniglio."

La dipendenza dall'alcol e il tentativo di togliersi la vita

Nielsen affronta anche i momenti più bui della sua storia personale. Ricorda con dolore la fotografia che la ritraeva in un parco di Los Angeles nel 2012, visibilmente alterata, con una bottiglia in mano: "È stata una giornata proprio orribile. Mi ha rotto mezza anima."

Ancora più pesante il racconto del 2003, quando ingerì un mix di ansiolitici e whisky. Fagnani le chiede direttamente: "Si è salvata perché non voleva morire o perché è stata fortunata?" La risposta di Nielsen è scarna, quasi sottovoce: "Volevo pace." E sull'origine di quel malessere: "Un rapporto devastante. Mi aveva fatto il lavaggio del cervello. Come l'ISIS. Non ero più me stessa."

La spinta a Madonna e il bullismo a scuola

L'intervista non è solo peso specifico. C'è spazio anche per un aneddoto che vale da solo una puntata: la lite con Madonna in un club. "Lei continuava a pestarmi i piedi. L'ho guardata, questa miniatura di Madonna, e le ho dato una spinta." Una scena che Nielsen racconta con la stessa naturalezza con cui si descrive un incidente di percorso.

Tra gli altri temi affrontati, il bullismo subito durante l'infanzia e l'incontro con l'attuale marito, una storia che rappresenta l'altra faccia rispetto agli anni difficili raccontati nel corso della serata.

Gli altri ospiti: Elettra Lamborghini e Shiva

Brigitte Nielsen non sarà sola. La puntata del 21 aprile vede tra gli ospiti anche Elettra Lamborghini e il rapper Shiva, rendendo il cast di questa settima stagione di Belve — prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle — uno dei più eterogenei di sempre.