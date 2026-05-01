Belve Crime si allunga, tre puntate per il programma condotto da Francesca Fagnani

Si è chiusa con la puntata di martedì 29 aprile la settima stagione di Belve. Il programma di Francesca Fagnani ha confermato la sua forza anche quest'anno, recuperando dopo la partenza timida delle prime puntate rispetto a quelli che erano stati i numeri della partenza dell'edizione precedente, andata in onda in autunno. Negli ultimi due appuntamenti stagionali il programma è tornato sopra la soglia del 10% di share, confermando Belve come una garanzia della prima serata di Rai2 al pari di Stasera Tutto è Possibile.

Belve Crime torna con una puntata in più rispetto alla prima edizione

La stagione di Belve non si è però chiusa del tutto. Il programma tornerà infatti con lo spin off Belve Crime, inaugurato proprio lo scorso autunno con l'intervista a Massimo Bossetti che sollevò non poco dibattito. Francesca Fagnani torna quindi a occuparsi di alcuni dei casi di cronaca nera più noti e Belve Crime si allunga. Stando a quanto apprende Fanpage, il programma avrà tre appuntamenti in questa edizione, uno in più rispetto alla prima edizione. Un prolungamento che prova la fiducia della rete nei confronti della conduttrice.

I protagonisti di Belve Crime

Non si sa ancora chi saranno i protagonisti di questo ciclo di interviste di Belve Crime, che verranno resi noti certamente nelle prossime ore. Non ci sarà, a quanto pare, Stefania Cappa. La cugina di Chiara Poggi era stata cercata dalla produzione ma, stando a quanto emerso nelle scorse settimane, la trattativa si sarebbe fermata davanti a un'esosa richiesta economica da parte di Cappa, di circa 15mila euro. La trasmissione, come aveva fatto sapere il sito di Davide Maggio, avrebbe scelto a quel punto di non riconoscere alla Cappa l’elevato cachet. Una decisione nata molto probabilmente anche dalla volontà di evitare polemiche, dato che il servizio pubblico negli anni ha scelto di non riconoscere compensi ai protagonisti dei casi di cronaca nera.