Federica Brignone a Belve, salta l’intervista già registrata: “Non andrà in onda, troppo noiosa”

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Un altro caso Pettinelli a Belve? Anche in questa edizione ci sarà un'intervista realizzata da Fagnani che potrebbe non andare in onda. Si tratta di quella a Federica Brignone, che secondo quanto apprende Fanpage da fonti interne, dovrebbe finire in deposito senza passare dalla Tv.

L'incontro tra Francesca Fagnani e la campionessa olimpionica reduce dai successi di Milano-Cortina 2026 si sarebbe tenuto nelle scorse settimane, ma il risultato non avrebbe soddisfatto le parti. Brignone e Fagnani non avrebbero apprezzato il risultato e così l'intervista non andrà in onda, ufficialmente per "motivi editoriali", come comunicato ad alcuni addetti ai lavori. Un'intervista che, raccontano i presenti, si sarebbe distinta per essere stata "particolarmente noiosa" e priva di quei lampi che devono caratterizzare le interviste di Belve, da qui la scelta di evitare la messa in onda di comune accordo.

Un caso simile a quello che era successo lo scorso anno con Anna Pettinelli, anche se in quel caso la scelta di non mandare in onda l'intervista alla speaker radiofonica e insegnante di Amici era dipesa da ragioni di tempo effettivo a disposizione, come aveva chiarito Fagnani successivamente: "Dovevo necessariamente sacrificare un’intervista e con grande dispiacere perché invece era molto garbata, carina, come è Anna, insomma, mannaggia”.

Per una Brignone che salta, c'è una Lamborghini che ritorna. Nella puntata in onda martedì 21 aprile ospite di Francesca Fagnani sarà proprio la cantante, reduce da un periodo in cui il suo presenzialismo televisivo sta raggiungendo vette importanti. Dopo Sanremo, Lamborghini è protagonista ogni sabato a Canzonissima e dall'11 maggio sarà alla conduzione di The Unknown, nuovo format in onda in prima serata su Rai2.

Per Lamborghini è l'occasione di sanare una ferita aperta con Belve, un caso che risale al 2023 quando, dopo avere rilasciato l'intervista a Fagnani si rifiutò di firmare la liberatoria per la messa in onda. Tempo dopo avrebbe spiegato le ragioni di questa sua scelta, raccontando di avere provato grande imbarazzo nel corso dell'intervista con Fagnani perché "non avevo capito il gioco".