Perché l'intervista ad Anna Pettinelli non è andata in onda a Belve: Francesca Fagnani svela la verità Francesca Fagnani ha fatto chiarezza sulla cancellazione dell'intervista rilasciata da Anna Pettinelli a Belve. Ecco perché non è andata in onda.

A cura di Daniela Seclì

Francesca Fagnani è intervenuta alla presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025 – 2026 presso il Centro di Produzione Rai di Napoli. La giornalista ha risposto alle domande dei colleghi. Così, ha anche svelato perché l'intervista ad Anna Pettinelli non è mai andata in onda a Belve, nonostante sia stata registrata.

Belve, Fagnani svela perché l'intervista ad Anna Pettinelli è stata cancellata

Francesca Fagnani, in un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv, ha spiegato perché l'intervista ad Anna Pettinelli non è andata in onda. La giornalista ha assicurato che non è successo niente di particolare. Banalmente ci sarebbe stato un errore nella gestione dei tempi: "Avevo fatto quattro interviste il martedì precedente, ero andata lunghissima purtroppo, troppo lunga anche rispetto alla seconda serata, che è quella divertentissima di Nino Frassica. Avrei finito alle due". Dunque, per lasciare spazio alle altre quattro interviste registrate e al segmento "Belve After", si è reso necessario rinunciare a uno dei contenuti disponibili: "Dovevo necessariamente sacrificare un’intervista e con grande dispiacere perché invece era molto garbata, carina, come è Anna, insomma, mannaggia”.

Le indiscrezioni: "L'intervista era troppo moscia"

Secondo quanto sostenuto da Giuseppe Candela su Dagospia, l'intervista rilasciata da Anna Pettinelli sarebbe stata cancellata per una motivazione diversa dai tempi tecnici. Il motivo non risiederebbe neanche nelle dichiarazioni particolarmente scioccanti. L'intervista non sarebbe andata in onda a Belve perché "troppo moscia". Accusa da cui Pettinelli si è subito difesa, commentando: "Io moscia mai". Non resta che attendere la prossima edizione di Belve – il programma infatti è confermatissimo nei palinsesti Rai – e scoprire se la chiacchierata tra Anna Pettinelli e Francesca Fagnani sarà recuperata e mandata in onda.