L'intervista di Anna Pettinelli a Belve mai andata in onda: "Per Francesca Fagnani era troppo moscia" Sarebbe stata registrata e mai andata in onda un'intervista alla conduttrice radiofonica Anna Pettinelli, la cui messa in onda sarebbe stata prevista per l'edizione di Belve in corso. Ma la chiacchierata tra Fagnani e la coach di Amici non è mai andata in onda. "Troppo moscia", secondo la giornalista.

A cura di Stefania Rocco

Un’intervista registrata per l’edizione di Belve in corso (la prossima puntata sarà la prima del ciclo "Crime") ma mai andata in onda. È quanto, secondo il giornalista Giuseppe Candela, sarebbe accaduto con Anna Pettinelli, speaker radiofonica e coach di Amici. Secondo quanto rivelato dalla firma di Dagospia, la chiacchierata tra la conduttrice Francesca Fagnani e Pettinelli – per la quale starebbero per spalancarsi le porte del Grande Fratello nel ruolo di opinionista – non sarebbe mai stata trasmessa per scelta della padrona di casa che avrebbe considerato quanto accaduto nello studio di Belve poco appetibile per una prima serata pop e ritmata come quella cui il format ci ha abituati.

Perché l’intervista ad Anna Pettinelli non è mai andata in onda

“L’intervista a Pettinelli nel programma di Francesca Fagnani, Belve, è stata registrata ma non trasmessa. Colpa di rivelazioni shock? Macché, è stata giudicata troppo moscia”, ha scritto Candela in un flash pubblicato su Dagospia. La registrazione sarebbe dunque rimasta in archivio senza mai essere resa pubblica. Le interessate non hanno commentato tale indiscrezione.

I volti di Amici ospiti di Francesca Fagnani a Belve

Se la notizia fosse confermata, Pettinelli non sarebbe stato l’unico volto del talent show Amici a finire nello studio del programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. Anche la maestra Alessandra Celentano registrò un’intervista, in quel caso trasmessa e anche particolarmente interessante. Ma il sogno della conduttrice e giornalista resta la padrona di casa dei programmi targati Fascino: Maria De Filippi. “Proprio perché sono sua grande fan, mi piacerebbe Maria De Filippi, una donna che da vent’anni, forse di più, sa intercettare il gusto delle persone: perché chi fa il 30 per cento ancora oggi, con un pubblico disperso su mille reti e mille piattaforme, vuol dire che sa capire qualcosa in più delle persone. E nella conduzione fa quello che non fa nessun conduttore, sa giocare in sottrazione su sé stessa”, aveva dichiarato Fagnani. De Filippi, però, ha gentilmente declinato l’invito.