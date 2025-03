Belve Crime su Rai 2, in arrivo uno spin off del programma condotto Francesca Fagnani

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Belve raddoppia in Rai. Il programma condotto da Francesca Fagnani, che ripartirà con una nuova stagione ad aprile, avrà uno spin off. Oltre alla versione classica, infatti, ce ne sarà una crime. Per il momento in programma una sola puntata, la cui data di messa in onda non è ancora stata resa nota. A farlo sapere la stessa conduttrice, durante un recente incontro con RCS Academy, intervistata dalla giornalista Fiorenza Sarzanini.

Che cosa è Belve Crime, la spiegazione di Francesca Fagnani

"Ci sarà uno spin off di Belve, quest'anno partiamo con una puntata, poi vediamo", ha fatto sapere Francesca Fagnani in un'intervista a RCS Academy. la conduttrice ha quindi anticipato che, oltre alla versione ‘classica' del programma, ce ne sarà una ‘crime'. Per il momento si tratta solamente di una puntata, la cui data di messa in onda non è stata ancora resa nota. Ma in cosa consisterà? "Verranno intervistate persone appartenenti alla cronaca. Su quello sgabello verrà ascoltato il punto di vista del colpevole o di chi in un modo o nell'altro sulla scena del delitto c'era. È un viaggio dentro la mente di chi sbaglia, di chi ha attraversato il male e lo ha inferto al prossimo".