Malore Belén Rodriguez, la versione degli amici: “Si era solo bloccata la porta del bagno”

La versione fornita dagli amici di Belén Rodriguez tenta di riscrivere completamente quanto emerso nelle ultime ore a proposito del malore e del ricovero della showgirl argentina. Secondo coloro che le stanno vicini, si sarebbe trattato solo di un banale incidente domestico.

La versione fornita dagli amici di Belén Rodriguez a proposito di quanto accaduto nelle ultime ore tenta di riscrivere completamente la narrazione del malore e del successivo breve ricovero della showgirl argentina. Secondo il settimanale Gente, quanto affrontato da Belén non sarebbe riconducibile a una crisi personale ma al risultato di un banale incidente domestico. Al settimanale diretto da Umberto Brindani, persone vicine alla conduttrice avrebbero raccontato che la crisi di panico sarebbe stata provocata esclusivamente dal malfunzionamento della serratura della porta del bagno che, incastrandosi, le avrebbe impedito di uscire. Il fatto di essere rimasta chiusa in uno spazio ristretto l’avrebbe spaventata al punto da spingerla a chiedere aiuto in preda al panico.

Al momento, accanto a lei ci sarebbe l’amica e parrucchiera Patrizia Griffini che starebbe rispondendo alle chiamate e ai messaggi ricevuti da Belén per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute.

Ma la versione fornita dagli amici cozza con quanto emerso finora a proposito del malore. Gli stessi soccorritori avevano raccontato a Fanpage.it di avere trovato la showgirl in "stato confusionale". Addirittura l’ex marito Stefano De Martino, contattato dalle forze dell’ordine poco dopo l’arrivo sul posto, avrebbe deciso di posticipare le registrazioni di Affari Tuoi pur di accorrere al fianco di Belén e prestarle soccorso. Sarebbe stato proprio lui a convincere Rodriguez a farsi trasportare in codice giallo al Policlinico di Milano per gli accertamenti di rito, a bordo dell’ambulanza intervenuta sul posto dopo la chiamata al 112. A chiamare i soccorsi sarebbero stati i vicini di casa della showgirl, preoccupati dopo averla sentita urlare e chiedere aiuto proprio dalla finestra di quel bagno nel quale oggi gli amici sostengono fosse rimasta intrappolata.