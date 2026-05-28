Belén Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali a Milano

La conduttrice argentina rischia ora una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali avvenuti a Milano nei giorni scorsi, sui quali la Polizia locale sta completando gli accertamenti.

Belen Rodriguez

Nuovi problemi per Belén Rodriguez, a pochi giorni dal ricovero d’urgenza avvenuto lo scorso 25 maggio. La showgirl argentina rischia ora una denuncia per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali avvenuti a Milano nei giorni scorsi, sui quali la Polizia locale sta completando gli accertamenti prima di trasmettere un’informativa in Procura.

Secondo quanto riportato dall'Ansa, il primo episodio sarebbe avvenuto in via Melzi d’Eril, nella zona dell’Arco della Pace, dove l’auto guidata dalla conduttrice avrebbe urtato lo specchietto di una vettura parcheggiata senza però fermarsi. Il secondo incidente, più serio, si sarebbe verificato invece in via San Marco, sempre nel centro del capoluogo lombardo: qui sarebbero stati coinvolti uno scooter e due mezzi in sosta, con tre persone che avrebbero riportato lievi lesioni.

Il doppio incidente a Milano

Alcuni passanti avrebbero fotografato la scena e proprio da quelle immagini sarebbero partite le verifiche degli agenti. Al momento non risultano provvedimenti ufficiali, ma l’ipotesi di omissione di soccorso resta sul tavolo mentre la Polizia locale sta ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto.

La vicenda arriva in un momento già particolarmente delicato per Rodriguez. Solo pochi giorni fa la showgirl era stata soccorsa nella sua abitazione milanese dopo una richiesta di aiuto che aveva allarmato i vicini di casa. Dalle ricostruzioni è emerso che alcuni residenti avrebbero sentito delle urla provenire dall’appartamento della conduttrice, decidendo così di chiamare i soccorsi.

Belén ricoverata in ospedale pochi giorni fa

Le forze dell'ordine hanno fatto ingresso nell'abitazione sfondando la porta e pochi minuti dopo è arrivato sul posto anche Stefano De Martino, ex marito di Belén, che è stata quindi trasportata al Policlinico di Milano per accertamenti e dimessa il giorno successivo, dopo che i medici avevano giudicato le sue condizioni buone e non preoccupanti. In quelle ore non erano stati diffusi dettagli precisi sulle cause del malore o dell’intervento sanitario, ma l’episodio aveva inevitabilmente riacceso l’attenzione mediatica attorno alla sua situazione personale.

Negli ultimi anni la conduttrice argentina ha più volte raccontato pubblicamente momenti di forte fragilità, parlando anche delle difficoltà affrontate sul piano emotivo e psicologico. Una dimensione privata che si è intrecciata spesso con l’esposizione continua della sua vita sentimentale e professionale, trasformando ogni episodio che la riguarda in un caso mediatico immediato.

Ora, però, la questione assume anche un possibile rilievo giudiziario. Gli investigatori stanno cercando di chiarire con precisione la dinamica dei due incidenti e soprattutto verificare se vi siano gli estremi per contestare formalmente la mancata assistenza dopo gli urti avvenuti nel centro di Milano. Per il momento né Belén Rodriguez né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.