Belen Rodriguez prima del malore: gli attacchi di panico, la conduzione saltata dell’Isola e l’incidente stradale

Il ricovero di Belén Rodriguez è arrivato dopo mesi delicati: prima il difficile intervento sul palco di Vanity Fair, poi la condivisione dei suoi problemi con gli attacchi di panico, fino alla reazione “devastante” alla notizia della mancata conduzione dell’Isola dei Famosi, a cui avrebbe fatto seguito un incidente d’auto con denuncia per “omissione di soccorso”.

Belen Rodriguez torna a far preoccupare per la sua salute mentale. Nella mattina del 25 maggio la conduttrice è stata soccorsa all'interno della sua abitazione a Milano dopo continue richieste d'aiuto ed è stata ricoverata in ospedale in "un evidente stato di alterazione". Un susseguirsi di eventi che arriverebbero dopo un delicato momento sul piano personale e lavorativo: Rodriguez avrebbe ricevuto la notizia della mancata conduzione dell'Isola dei Famosi e questo avrebbe generato in lei una "reazione devastante e grave", tanto che nello stesso pomeriggio avrebbe poi avuto un incidente stradale con denuncia per "omissione di soccorso". Già in passato, in diverse occasioni, la showgirl argentina aveva parlato della sua delicata situazione personale, rivelando di soffrire di depressione e attacchi di panico e di far fatica ad accettarsi con queste fragilità, specie per via del suo lavoro a contatto con il pubblico.

Le difficoltà sul palco di Vanity Fair: "Ho avuto un attacco di panico"

Belen Rodriguez aveva parlato pubblicamente della sua salute mentale lo scorso novembre, dopo essere apparsa in difficoltà durante l'evento organizzato da Vanity Fair. La showgirl era salita sul palco e non era riuscita a parlare con chiarezza, come di consueto, mettendo in allarme i fan e coloro che avevano assistito all'evento. Era stata poi lei stessa a spiegare cosa le era accaduto in alcune storie pubblicate su Instagram: "Ho sempre raccontato di aver sofferto di attacchi di panico e della depressione che ho vissuto. Vi garantisco che non è vita". Prima di salire sul palco Rodriguez aveva vissuto "un attacco di panico abbastanza complesso" e aveva preso tre calmanti per sentirsi meglio. "ll risultato è stato un rincoglionimento importante, non è stato bello per me mostrarmi così. È difficile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico", aveva precisato.

La conduzione saltata dell'Isola dei Famosi

Nella mattina del 23 maggio Belen Rodriguez avrebbe scoperto di non essere stata scelta per la conduzione della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, che dovrebbe partire in autunno nelle Filippine e non più in Honduras. Negli ultimi mesi il suo nome era circolato con sempre più insistenza in rete e sui social, ma pare che Mediaset all'ultimo abbia deciso di affidare il reality a Selvaggia Lucarelli, come ha riportato il settimanale Chi. La notizia avrebbe destabilizzato Belen sia da un punto di vista umano che lavorativo, stando alla ricostruzione di Gabriele Parpiglia: "La sua reazione è stata devastante e grave. Lacrime per il lavoro sfumato definitivamente e per il periodo no". La showgirl avrebbe messo in discussione la sua carriera tra lacrime e "voglia di mollare tutto", pensando anche di fare un passo indietro dalla televisione.

L'incidente stradale e la denuncia per omissione di soccorso

Stando a quanto racconta Parpiglia nella sua newsletter, qualche ora dopo aver saputo della mancata conduzione dell'Isola dei Famosi (nel pomeriggio di sabato 23 maggio), Belen Rodriguez avrebbe avuto un incidente stradale. Secondo la ricostruzione, la showgirl avrebbe prima colpito un motociclista e successivamente un'auto con due ragazzi a bordo, in quel momento fermi a uno stop. Rodriguez non si sarebbe fermata a prestare soccorso ma sarebbe scesa dalla macchina "urlando e facendo il caos" e poi sarebbe scappata. Uno dei due ragazzi avrebbe filmato il momento e preso nota anche della targa del veicolo, che risulterebbe intestato a una delle società della showgirl. I due ragazzi hanno sporto denuncia per "omissione di soccorso, fuga del conducente e altre aggravanti". Nessuno dei presenti sarebbe rimasto gravemente ferito.