Belén Rodriguez spiega il momento di difficoltà sul palco: “Avevo preso tre calmanti dopo un attacco di panico”

Belén Rodriguez, come anticipato da Fanpage.it, spiega cosa è accaduto sul palco dell’evento organizzato da Vanity Fair. Nel corso di un’intervista rilasciata dal vivo, la showgirl era apparsa rallentata e in evidente difficoltà. A distanza di qualche ora dalla diffusione del video, la conduttrice argentina è intervenuta in prima persona sui social per chiarire il contesto in cui è maturato quell’episodio.

Belén Rodriguez: “Troppe volte sono mancata al lavoro per non presentarmi così”

“Mi sembra giusto spiegare cos’è accaduto”, ha dichiarato Belén in una Instagram story pubblicata pochi minuti fa sul suo profilo ufficiale:

Ho sempre raccontato di avere sofferto di attacchi di panico e della depressione che ho vissuto. Vi garantisco che non è vita. L’altra sera, prima dell’intervista a Vanity Fair, ero senza i bambini e mentre dormivo mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso. Ho preso un calmante per sentirmi meglio, poi ne ho preso un secondo e un terzo. Il risultato è stato un rincoglionimento importante, non è stato bello per me mostrarmi così, è difficile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico. Ci tenevo a partecipare a quell’intervista. Tante volte sono mancata al lavoro proprio per non presentarmi così.

Che cosa era accaduto sul palco dell’evento di Vanity Fair

Come mostrato da un video circolato per ore sui social, Belén ha vissuto un momento di evidente difficoltà durante la partecipazione all’evento organizzato da Vanity Fair. La showgirl è salita sul palco nonostante la fragilità per mantenere l’impegno preso e rilasciare l’intervista prevista. Ma il fatto di non riuscire a parlare con la consueta chiarezza aveva immediatamente messo in allarme quanti avevano assistito all’evento. A distanza di poche ore, è stata la diretta interessata a spiegare quanto accaduto, circoscrivendo quell'episodio nel contesto della lotta contro depressione e attacchi di panico, disturbi che non ha mai nascosto di avere affrontato.