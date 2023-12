Belen Rodriguez: “Tradita da Stefano De Martino, sono caduta in depressione. Sposerò Elio Lorenzoni” Belen Rodriguez a Domenica In si racconta a tutto tondo, dalla depressione che l’ha travolta dopo aver scoperto i tradimenti di Stefano De Martino che “non ha saputo aiutarmi, non è stato un marito”, all’amore con Elio Lorenzoni. “Ci sposeremo, mi sono autoproposta, in aeroporto mi ha regalato l’anello”.

A cura di Gaia Martino

Belen Rodriguez torna in tv dopo l'addio a Mediaset. Oggi, domenica 3 dicembre, la showgirl argentina è stata ospite di Mara Venier a Domenica In per parlare della sua vita oggi, dalla separazione da Stefano De Martino che l'ha tradita numerose volte, ha raccontato, all'amore con Elio Lorenzoni, il suo futuro marito. "Il motivo scatenante della depressione parte da lui (Stefano de Martino, ndr). L'ho lasciato con una lettera".

La depressione e la fine della storia con Stefano De Martino

"Credo nell'amore, io ho bisogno di amore. Viene prima l'amore, poi il lavoro". Belen Rodriguez a Domenica In ha parlato del periodo difficile vissuto negli ultimi mesi. Si è allontanata dalla tv per un senso di smarrimento che l'ha travolta.

Se avessi continuato a lavorare sia a TSQV che a Le Iene sarei stata un'irresponsabile. Rispetto il mio lavoro, sono una privilegiata, ma ho preferito in quel momento lì in cui non c'ero fare così. Ero smarrita, è l'anno più difficile della mia vita. Sono sempre stata abituata a risolvere i problemi da sola, stavolta sono caduta in basso.

Dopo la fine della storia con Antonio Spinalbese, Belen Rodriguez ha riaperto il cuore a Stefano De Martino: "Siamo tornati insieme dopo una separazione. Io ci sono sempre stata per tutti, non mi sono mai tirata indietro. L'amore è in salute e in malattia, così come il matrimonio. Sono sempre stata in salute, quando è arrivata la malattia, la depressione, una brutta bestia che è venuta a bussare alla mia porta, non hanno saputo accompagnarmi. Mi sono sentita sola, tradita nel profondo, anche letteralmente". La showgirl argentina ha raccontato dei tradimenti di Stefano De Martino: "Non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Dopo un mese ho saputo, però ho fatto finta di niente. C'è stato questo, ma non è finito per questo. Ho anche chiacchierato con le signorine, hanno ammesso subito tutto. Erano una decina, sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare. Avevo il sesto senso femminile".

Sulla depressione che l'ha colpita, ha poi continuato:

Io non uscivo dalla stanza, non conoscevo la depressione. Non capivo come fosse possibile, ma non ce l'ho fatta. Non respiravo più, non dormivo più, sono arrivata a pesare 49 kg. Non volevo più vedere la luce. Ma ho deciso di combattere e aprire quelle finestre, le tende, non è stato facile. All'inizio stavo con Stefano, ma lui lavorava a Napoli. Non ha saputo aiutarmi, essere un marito. Perché non mi ama, non mi ha amata.

Il primo figlio, Santiago, "ha dovuto vedere una mamma nel crollo": "Due giorni fa gli ho chiesto scusa, siamo andati a fare un giro in macchina. Mi dispiace, a casa sono sempre stata un pilastro e nessuno se l'aspettava vedermi crollare così". Per curarsi ha deciso di affidarsi ad una clinica: "Ci sono stata per 20 giorni, è stato un percorso. Non riuscivo ad aumentare di peso, mi sono guardata e mi sono detta "Stai morendo". La depressione ti toglie la vista. Sto imparando a perdonarmi ora, mi sono trascurata". Belen Rodriguez ha confessato che il motivo del suo male lo ha scatenato il rapporto con Stefano De Martino: "Il motivo scatenante parte da lui (Stefano de Martino, ndr). L'ho lasciato con una lettera".

La storia con Elio Lorenzoni e la proposta in aeroporto

Belen Rodriguez oggi è rinata al fianco di Elio Lorenzoni: "Mi piacerebbe fare altri due figli. Elio Lorenzoni è un angelo. Bazzicando in tv, voglio bene a questo mondo, ma è facile perdersi. Mi sono resa conto che non godevo più con quello che facevo, trovavo tutto effimero". Il futuro lo vede "radioso" e pieno di "consapevolezze": "Io e Elio eravamo amici, è molto rispettoso. Ci conosciamo da 12 anni. Lui era molto per bene e io non riconoscevo l'amore nelle persone così. Lui ha fatto per me quello che non ha mai fatto nessuno, mi ha tenuto la mano nei momenti più brutti, non ero neanche una persona piacevole. Appena aprivo un occhio lo vedevo lì". Oltre a dichiararsi innamorata, ha rivelato: "Non me lo lascio scappare". Sull'anello: "In aereo a Dubai gli dissi "mi hai preparato l'anello?". Mi disse "sei ancora sposata", ma il divorzio sta arrivando. Gli dissi "Stiamo andando alle Maldive, dove lo trovi un altro posto dove chiedermelo?" Così mi ha regalato un anello, dicendomi "è simbolico, ma mi vuoi sposare?" In aeroporto, è stato bello. Mi sono autoproposta, ma ha avuto un sì".

L'adolescenza e l'inizio della carriera di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez a Mara Venier ha confessato di sentire il bisogno oggi di protezione. "Sembra che non ho bisogno di essere protetta, è arrivato il momento di abbracciare la protezione. Ne ho bisogno, ho ammesso a me stessa di aver bisogno del bene, di abbracci. Sono sempre stata una donna caparbia, mi sono occupata di me da sola". Ha così raccontato del suo arrivo in Italia dall'Argentina, allora aveva solo 18 anni. "Quando ero in Argentina, c'erano i miei genitori che li ringrazio. Lì la mia vita era fantastica, ho avuto un'infanzia piena d'amore. Lasciai l'Argentina con fatica, ho dovuto lasciare la mia famiglia – che ora è in Italia – con 180 euro in tasca. Arrivai a Bologna, andai a Riccione e iniziai facendo la ragazza immagine in discoteca. Poi feci casting per fare la modella. Ero una sognatrice, come lo sono oggi. Ci provano a spegnere i miei sogni ma non ce la fanno". Ad oggi sente di aver vissuto "diverse vite": "Da piccola ero simile a come sono oggi. Papà è sempre stato un musicista, noi eravamo impregnati di musica a casa. Mio padre è un anima gentile, conosce il dolore, lo riconosce e lo trasforma in amore tutte le volte. Lui è una persona fragile, ha saputo guardare il dolore in faccia". Da sempre loro cantano e suonano insieme, la mamma invece lasciò il lavoro per crescere i figli: "Sono fortunata perché avere una famiglia così unita alle spalle è l'ancora di salvezza ogni volta che uno cade. Se non ci fossero stati loro sarebbe stato complicato". Dopo l'Isola dei Famosi è cambiata la sua vita, le arrivarono numerose offerte di lavoro. "Ho vissuto benissimo la popolarità, ero a mio agio. Ero fidanzata con Marco Borriello, un bravissimo ragazzo. Ci lasciammo perché gli raccontarono che avevo un flirt con Rossano, ma non era vero".