Tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni spunta l’anello: “Sì”, scatta il gossip sul matrimonio Una foto postata sui social da Belen sembra lasciare poco spazio ai dubbi: la showgirl argentina avrebbe ricevuto la romantica proposta di matrimonio da parte di Elio Lorenzoni, durante la loro vacanza alle Maldive. Si frequentano da giugno 2023. Belen non ha mai parlato ufficialmente di divorzio da Stefano De Martino.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni potrebbero essere vicini al matrimonio. A giudicare dai racconti social sembra che durante la loro vacanza da sogno alle Maldive, sia arrivata da parte dell’imprenditore una romantica proposta di nozze. È bastato un post da parte della showgirl argentina per far scattare il gossip che è esploso in pochi minuti.

Belen posta una foto con l’anello al dito

Se più volte ci si è interrogati sulla situazione sentimentale della showgirl argentina con gli occhi puntati agli anelli che portava al dito, ora sembra esserci poco spazio per i dubbi. È Belen stessa a pubblicare su Instagram uno scatto in cui mostra un anello pieno di diamanti all’anulare sinistro. “SI”, scrive in didascalia. Insomma, abbiamo letto tutti la stessa storia: durante la vacanza alle Maldive, Elio ha deciso di fare a Belen la fatidica proposta di matrimonio. Il post è stato in poco tempo sommerso dai commenti, ma c’è chi è pronto a scommettere che non si tratti altro che di una provocazione da parte dell’argentina, che notoriamente sui social ama giocare, disseminando sul suo profilo indizi e messaggi.

Il divorzio da Stefano De Martino mai confermato

La storia d’amore tra Belen ed Elio va avanti da giugno del 2023. A confermarlo è stata lei stessa, che sui social ha spiegato ai suoi follower di aver conosciuto l’imprenditore molti anni prima, in qualità di amico. “Diciamo che lo conosco da tempo tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come un amico, e poi già gli volevo bene perché è un ragazzo per bene”, ha spiegato. Insomma, dall’amicizia all’amore il passaggio è stato piuttosto immediato. “Sai, dal voler bene, quando c’è una bella amicizia, all’amore si passa in fretta. Comunque stiamo insieme da cinque mesi”, ha messo in chiaro ai suoi seguaci. Ora, quello che in tanti si chiedono è se la showgirl abbia messo a punto la sua situazione sentimentale anche da un punto di vista legale, dal momento che non ha mai parlato ufficialmente di divorzio da Stefano De Martino. Ad aprile 2022, durante il loro ritorno di fiamma, si parlava persino della possibilità che Stefano le potesse chiedere la mano per la seconda volta.