Belén Rodriguez, fuga d’amore alle Maldive con Elio Lorenzoni: quanto costa il resort sull’acqua Belén Rodriguez e Elio Lorenzoni sono volati alle Maldive per una romantica vacanza di coppia. Hanno scelto un resort di lusso.

La passione che li ha travolti cinque mesi fa non accenna a placarsi: Belén Rodriguez e Elio Lorenzoni sono innamoratissimi e hanno voglia di vivere il loro sentimento alla luce del sole, senza più nascondersi. La showgirl argentina è reduce da un periodo non facile: la mancata conferma a Le Iene, la fine del matrimonio con Stefano De Martino (forse a causa di un tradimento subito), le chiacchiere sulla nuova relazione inizialmente molto criticata. Ma quello che inizialmente era stato definito un sentimento poco autentico, frutto solo dell'orgoglio e del desiderio di rivalsa, per il momento regala tanta gioia e serenità alla 39enne. Ha detto di voler vivere la situazione fino in fondo, senza badare ai giudizi altrui. I due si sono concessi una romantica vacanza alle Maldive.

Belén e Elio, amore alle Maldive

Belén Rodriguez ha trascorso tutta l'estate col nuovo compagno. Ci sono state anche le presentazioni ufficiali in famiglia e la showgirl ha definitivamente lasciato la casa che condivideva con l'ormai ex marito. Ha acquistato un attico a Milano e chissà che non ci sia aria di convivenza, a brevissimo. Intanto la coppia è volata in un vero e proprio paradiso terrestre. Sono alle Maldive e si stanno godendo l'azzurro cristallino del mare, le spiagge dorate, il verde rigoglioso della natura. Passeggiate in bicicletta, nuotate, relax: i due piccioncini hanno scelto una location esclusiva e di lusso, che offre tante opportunità.

Quanto costa il resort

I due stanno soggiornando al One&Only Reethi Rah. Gli alloggi si trovano su una delle isole più grandi dell'atollo di Malé Nord, circondati dall'oceano Indiano, a circa 700 km a sud-ovest dello Sri Lanka. Sono sistemazioni di lusso, con colazione inclusa. Due le tipologie: ville vista mare e ville sull'acqua, per un'esperienza davvero indimenticabile. Una sola notte, per due persone, in questo periodo dell'anno ha un costo variabile a seconda del tipo di stanza. Si va dai 2343 euro della Villa reale sulla spiaggia ai 3702 euro della Villa King sull'acqua. Quest'ultimo gioiellino dispone di una terrazza su due livelli, amache sull'acqua e una piscina privata all'aperto. Ma non mancano soluzioni ancora più lussuose.