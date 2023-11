Belén Rodriguez alle Maldive con Elio Lorenzoni, si gode la vacanza tra bikini e mini dress Belén Rodriguez è in vacanza col fidanzato Elio Lorenzoni, una vacanza acqua e sapone all’insegna dei look casual per la showgirl.

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez e Elio Lorenzoni si sono rifugiati sotto il caldo sole delle Maldive. I due sono inseparabili, negli ultimi cinque mesi il loro legame si è solidificato sempre più e sono una coppia molto innamorata. La showgirl, che in un primo momento ha preferito tenere i suoi sentimenti e il suo privato lontano dai social, ha poi cominciato a condividere la quotidianità col nuovo compagno. L'imprenditore è sempre più presente al suo fianco anche su Instagram. Qui le ultime foto li vedono felici intenti a godersi il relax di un paradiso naturale.

La vacanza di Belén e Elio

I due hanno trascorso insieme tutta l'estate e poi lei è stata moltissimo tempo a Brescia da lui, lasciando i figli con la nonna e i rispettivi padri. Ma non ne hanno avuto abbastanza! Amano stare insieme più tempo possibile e chissà che non ci sia anche una convivenza in vista, dato che la showgirl ha acquistato casa, un enorme attico con veranda e terrazzo.

Ormai la relazione è ufficiale, non solo sui social: ci sono state anche le presentazioni ufficiali in famiglia, segnale che si tratta di qualcosa di serio. Ora la coppia si è concessa una fuga romantica in un vero e proprio paradiso terrestre, dove la natura è incontaminata: le Maldive. Stanno soggiornando in un resort che affaccia direttamente sull'Oceano, dotato di ogni comfort.

Si tratta di una location di lusso, che mette a disposizione degli ospiti innanzitutto privacy, ma anche la possibilità di tante attività, dagli sport acquatici alle passeggiate. La showgirl ne sta approfittando per fare la turista in bicicletta. E con l'occasione, non manca di mostrare i capi dei suoi brand.

I look di Belén in vacanza

Una vacanza rilassante è l'occasione perfetta per liberarsi di ogni peso. La showgirl ne ha approfittato per mettere da parte anche il make-up, lasciando respirare la pelle e sfoggiando un luminoso look acqua e sapone. È una vacanza al naturale, quella della 39enne, che spesso è solita mostrarsi senza filtri e senza trucco come in questo caso.

Alle Maldive Belén Rodriguez ha portato con sé l'essenziale, l'occorrente per una fuga all'insegna della comodità. Immancabile per prendere il sole e tornare in Italia com un'impeccabile abbronzatura, il bikini. Il due pezzi che ha scelto è firmato Me Fui Real, il suo brand di costumi da bagno. La showgirl possiede anche un marchio si abbigliamento sportivo (Hinnominate) e da poco si è lanciata in un'altra avventura imprenditoriale, nel mondo fashion.

Difatti nelle foto ha mostrato anche un grazioso abitino rosso con pois bianchi di Mar De Margaritas, il suo nuovo brand. A questo si aggiunge un tubino elasticizzato verde acqua con maxi scollatura rotonda sulla schiena e un abito midi fantasia con bretelline sottili. Insomma, comodità sì ma senza mai dimenticare di essere trendy.