Belen Rodriguez in vacanza con Elio Lorenzoni e la sua famiglia, rapporti gelati con Stefano Veronica Cozzani, mamma della showgirl, posta sui social uno scatto di Belen ed Elio mentre si godono l’estate nella villa di Albarella, residenza estiva per le vacanze della famiglia Rodriguez, dove l’imprenditore è il benvenuto, mentre Stefano De Martino sembra non aver messo piede.

A cura di Giulia Turco

Continua la frequentazione tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. La showgirl argentina sta trascorrendo l’estate all’insegna del relax, dopo l’ultima stagione televisiva che ha segnato uno stop, più o meno definitivo, dai programmi Mediaset. Al suo fianco c’è l’amore della famiglia Rodriguez, sempre molto unita, oltre all’imprenditore bresciano, con il quale la chimica sembra tenere banco.

L’estate di Belen Rodriguez lontana da Stefano De Martino

Intorno alla festività del Ferragosto, la showgirl ha potuto riabbracciare i suoi due figli Luna Marì e Santiago, arrivati nella villa di Albarella, l’isola veneta dove la famiglia Rodriguez sta trascorrendo l’estate. Il più grande era partito insieme al padre Stefano De Martino per una vacanza padre e figlio negli Stati Uniti, a New York, per poi tornare in Italia insieme alla famiglia materna. I rapporti tra Stefano e Belen, intanto, sembrano essere più distanti che mai e i due sembrano essersi incontrati forse a malapena di sfuggita. Nessun segnale social attesta la possibilità di un distacco sereno tra i due.

Il conduttore napoletano potrebbe non aver nemmeno messo piede nella residenza estiva dei Rodriguez, considerando che qui, proprio in questi giorni, soggiorna Elio Lorenzoni, l’imprenditore bresciano nel quale Belen sta trovando conforto dopo l’ultima rottura dal marito. A testimoniarlo è una foto pubblicata tramite Instagram dalla mamma della showgirl, Veronica Cozzani, che immortala i due innamorati in piscina, domenica 20 agosto. Insieme a loro c’è la famiglia al completo e sembra inevitabile che la nuova fiamma abbia già conosciuto anche i due figli della modella, seppur nessuno scatto di Belen dimostri ancora la loro vicinanza.

(Foto Instagram Veronica Cozzani, madre di Belen)

La frequentazione di Belen ed Elio Lorenzoni

D’altronde l’imprenditore bresciano è da tempo il benvenuto in casa Rodriguez. Si era fatto conoscere già mesi prima, in occasione della festa di compleanno di Ignazio Moser, alla quale guarda caso Stefano De Martino aveva dato forfait, destando non pochi sospetti. Già nel mese di luglio il settimanale Chi pubblicava le foto di quell’occasione, a La Mimosa Polo Club di Polignano Milanese, che testimoniano baci romantici e teneri abbracci tra i due. Secondo il settimanale, dopo la festa i due si sono diretti insieme nell’appartamento della modella, nel centro di Milano, abitazione che in seguito lei avrebbe temporaneamente lasciato, preferendo trasferirsi in hotel, dove avrebbe potuto vivere la sua storia d’amore lontana dai paparazzi.