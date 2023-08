Belén riabbraccia Santiago (tornato dal viaggio con De Martino) ma di Stefano non c’è traccia In vacanza sull’isola di Albarella insieme ai suoi familiari, Belén Rodriguez riabbraccia il piccolo Santiago, tornato da un viaggio a New York con papà Stefano De Martino. Le foto postate su Instagram dalla conduttrice argentina, ma del marito non c’è traccia.

A cura di Stefania Rocco

È crisi profonda tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. La conduttrice argentina ha postato su Instagram le foto di un abbraccio con il figlio Santiago, nato nove anni fa dal legame con Stefano. Il bambino era partito per New York insieme al padre per un viaggio a due e, di ritorno dagli Stati Uniti, è stato accompagnato sull’isola di Albarella, dove Belén sta trascorrendo le vacanze insieme ai genitori Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani. La showgirl argentina ha postato sul suo profilo l’abbraccio caloroso con il figlio al suo ritorno in Italia, poi un giro in bicicletta l’uno accanto all’alta. Di De Martino, però, non c’è traccia. Il conduttore Rai e ballerino non compare in alcuno scatto postato dalla (ex?) moglie.

Stefano De Martino è in vacanza in Puglia

Dopo i giorni trascorsi a New York, Stefano De Martino ha riaccompagnato il figlio sull’isola di Albarella ed è immediatamente ripartito per la Puglia. Con lui ci sono gli amici ma, a differenza di Belén, Stefano è solito postare molto poco della sua vita privata sui social. Sarà difficile, quindi, scoprire di più a proposito delle sue vacanze attraverso il profilo Instagram che usa principalmente per lavoro. Di certo, non si tratta di un viaggio di famiglia. La sorella Adelaide è in vacanza in Grecia insieme al compagno, mentre il fratello Davide si trova in provincia di Salerno.

Belén Rodriguez riparte da Elio Lorenzoni

Belén, nella sua nuova estate da single senza Stefano De Martino, potrebbe essere ripartita dall’imprenditore Elio Lorenzoni, insieme al quale è stata fotografata. Elio e Belén avrebbero vissuto un flirt cominciato poco più di un mese fa. In quell’occasione, la conduttrice argentina avrebbe presentato il nuovo fidanzato ai suoi familiari, portandolo con sé alla feste organizzata per festeggiare il compagno di Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez. Ma da quel momento dell’uomo si sono perse le tracce.