Gerry Scotti: “Affari Tuoi si avvicina alla ludopatia. Stefano De Martino? I belli sono avvantaggiati”

A pochi giorni dall’esordio in access prime time con la Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si racconta in un’intervista e parla di Affari Tuoi di Stefano De Martino, suo diretto concorrente a partire da settembre: “Molti dicono che loro sono ingiocabili. Ma visto che sono un vecchio pazzo, la parola ingiocabilità non mi piace”.

Gerry Scotti si racconta in un'intervista in occasione della partenza de La Ruota della Fortuna, che torna in onda su Canale 5 da lunedì alle 20:40. L'obiettivo è quello di rafforzare la fascia dell'access prime time, vista anche la concorrenza che gli toccherà a settembre con Affari Tuoi, il fortunato programma di Stefano De Martino (ora in pausa estiva) che da mesi macina record di ascolti. Il gioco a pacchi, secondo Scotti "assomiglia molto di più a una riffa, si avvicina alla ludopatia". E sul conduttore napoletano: "I belli sono avvantaggiati. Ma nella vita tanti sono come me, uomini normali: io sono l’alternativa ai belli".

Le parole di Gerry Scotti su Stefano De Martino

Quello di lunedì con La Ruota della Fortuna in access prime time è un orario "mai sperimentato in 40 anni di carriera. È venuto il tempo di lasciare altri titoli che forse ho fatto per troppi anni", ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera. A partire da settembre, sfiderà Affari Tuoi di Stefano De Martino, che colleziona ottimi ascolti da quando a condurlo c'è il napoletano. Una formula che già funzionava prima con Amadeus e che ora, con De Martino, è diventata "il nuovo benchmark di quell’ora. Molti dicono che loro sono come il Psg nel calcio: ingiocabili", dice Scotti. E ancora: "Ma visto che sono un vecchio pazzo, la parola ingiocabilità non mi piace. Se abitualmente fanno il 28% di share e si mettono a fare il 25% vorrà dire che il risultato è arrivato".

"Affari Tuoi si avvicina alla ludopatia"

Pier Silvio Berlusconi, nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset, aveva definito Affari Tuoi come un game che si avvicina al gioco d’azzardo. In tutti i quiz che ha condotto, invece, secondo Gerry Scotti "la componente del merito è sempre preponderante. Da noi non basta tirare una monetina per vincere, alla Ruota della Fortuna chi arriva in fondo lo merita. Affari Tuoi invece assomiglia molto di più a una riffa, si avvicina alla ludopatia". A domanda diretta sul perché, a parer suo, De Martino funzioni: "Per la freschezza, la giovinezza, la novità nel panorama televisivo, per quel guizzo di napoletanità che, da Totò in poi, funziona". Poi, la stoccata finale: