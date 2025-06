video suggerito

Quando va in onda Affari Tuoi dopo la pausa estiva: la data del ritorno di Stefano De Martino con le nuove puntate Affari Tuoi si ferma per lo stop estivo: dopo la puntata di stasera, sabato 28 giugno, Stefano De Martino va in pausa con il suo game show e tornerà a settembre. Ecco la data del ritorno in tv e cosa andrà in onda in questi mesi al suo posto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa sera, sabato 28 giugno 2025, va in onda l'ultima puntata di Affari Tuoi prima dello stop estivo. Dopo lo straordinario successo della stagione, il game show condotto dal celebre conduttore napoletano, Stefano De Martino, diventato uno dei volti di punta della Rai, si interromperà per due mesi prima di ritornare in onda con le tradizionali partite dei pacchisti provenienti da tutte le Regioni d'Italia. La data del ritorno in onda è stata fissata per settembre.

Quando ritorna Affari Tuoi con Stefano De Martino

Stefano De Martino tornerà in onda con Affari Tuoi, dopo la sosta estiva, da domenica 7 settembre 2025. La data ufficiale di ripartenza è stata annunciata durante la presentazione dei Palinsesti Rai tenutasi a Napoli il 27 giugno. Il celebre gioco dei pacchi che vede protagonisti 20 rappresentanti delle Regioni d'Italia tornerà in tv, sempre nell'access prime time di Rai 1, con il suo tradizionale meccanismo che appassiona ogni sera milioni di telespettatori. Il game show, che nella prima stagione con Stefano De Martino ha segnato un vero e proprio record di ascolti, tornerà in tv con innovazioni sia dal punto di vista delle scenografie che di contenuto.

Cosa va in onda al posto di Affari tuoi su Rai 1

Da domenica 29 giugno 2025 torna in tv Techetechetè, il contenitore Rai che permette ai telespettatori di rivivere i grandi eventi del passato e ricordare i personaggi del mondo dello spettacolo attraverso videoframmenti dell'archivio Rai. Negli anni è diventato un vero e proprio appuntamento in tv durante l'estate degli italiani. Quest'anno, la prima puntata vedrà TopoGigio come presentatore d'eccezione della prima puntata. Nelle domeniche successive, stando a quanto anticipato da Cinguetterai, al timone del programma ci sarà Bianca Guaccero. I temi delle puntate saranno musica, varietà, i Festival, costume e società e le grandi sfide tra i programmi. Le anticipazioni rivelano che i telespettatori rivivranno monografie dedicate a Ornella Vanoni, Mina, Rita Pavone.