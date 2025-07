Stefano De Martino e Pasquale Romano in vacanza insieme dopo Affari Tuoi, il video in barca: “Il riposo del dottore”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Chiusa la stagione televisiva da primi della classe, Stefano De Martino e Pasquale Romano si godono le meritate vacanze estive insieme. Affari Tuoi si è concluso lo scorso 28 giugno con la partita di Vanessa del Molise: il game show di successo che quest'anno ha battuto ogni record in termini di ascolti, ha lasciato il posto, nell'access prime time di Rai 1, a Techetecheté e tornerà in onda la prima domenica di settembre. Attraverso alcune Instagram stories il conduttore e il "dottore" del programma hanno documentato la loro fuga dalla città.

La vacanza al mare di Stefano De Martino e Pasquale Romano

Stefano De Martino e Pasquale Romano sembrerebbero essere in Sardegna, meta spesso frequentata dal conduttore napoletano. Stando alle immagini condivise nelle IG stories dei loro profili social ufficiali, emerge che si stanno godendo una vacanza in barca: De Martino ha mostrato il relax del "dottore" su una sediolina a riva mentre sorseggia un drink. "Il riposo del dottore" è il testo che accompagna il video. Anche Pasquale Romano ha documentato un'ora fa la vacanza: a corredo di un selfie in barca con il conduttore, ha scritto "Chiuso per ferie".

Quando tornano in onda con Affari Tuoi

Affari Tuoi si è fermato per la sosta estiva e tornerà in onda, tutti i giorni nell'access prime time di Rai 1, da domenica 7 settembre 2025. Stefano De Martino dirigerà ancora le partite dei pacchisti provenienti da tutta Italia e la voce e la mente dell'iconico telefono sarà sempre quella di Pasquale Romano. Il game show che ha segnato record di ascolti nell'ultima stagione tornerà in tv con tante innovazioni sia dal punto di vista delle scenografie che di contenuto. Da domenica 29 giugno sino al ritorno del programma, andrà in onda Techetecheté: da domenica 6 luglio al timone del contenitore di Rai 1 ci sarà Bianca Guaccero con Techetechetè – Top Ten.