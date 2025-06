video suggerito

L'ultima puntata di Affari Tuoi: Stefano De Martino lascia andare la cravatta e Vanessa vince 35mila euro Nell'ultima puntata di Affari Tuoi del 28 giugno, Vanessa dal Molise ha vinto 35mila euro accettando l'offerta finale del Dottore. Un lieto fine per la stagione: nel suo pacco c'erano solo 5mila euro. Atmosfera da "ultimo giorno di scuola" con tutti i tecnici presentati e balli finali anche di Thanat e Lupo.

In un clima da ultimo giorno di scuola, la banda di Affari Tuoi saluta tutti nella puntata di fine stagione di sabato 28 giugno. Stefano De Martino sempre più mattatore, scioltissimo, introduce la protagonista dell'ultima puntata di questa stagione di Affari Tuoi. È Vanessa dal Molise, accompagnata dal compagno Stefano. Stefano De Martino che ha presentato tutti i tecnici del programma e i cameraman che si sono inquadrati l'un l'altro, la concorrente ha portato a casa 35mila euro, cifra offerta dal Dottore nell'ultima telefonata stagionale. Il suo pacco finale, il numero 15, conteneva solo 5mila euro, confermando la bontà della scelta. Durante la puntata è stato anche consegnato simbolicamente il piatto d'oro alla Liguria, regione che ha ricevuto più varietà regionali durante la stagione.

La partita di Vanessa nell'ultima puntata di Affari Tuoi

La serata finale è iniziata con il pacco numero 15 e i primi tiri hanno dato segnali incoraggianti: 15mila euro dal primo pacco, 100 euro dal secondo, ma poi è arrivata la prima batosta con l'eliminazione di 50mila euro dal terzo pacco. La sequenza è proseguita con 10mila euro dalla Toscana (pacco 4), 30mila euro dalla Sicilia (pacco 13) e 200 euro dalla Campania come ultimo tiro prima della prima offerta del Dottore.

Con questa situazione, il Dottore ha fatto la sua prima proposta: 35mila euro. Vanessa ha rifiutato e ha proseguito con una tripletta di tiri che si è rivelata particolarmente movimentata: 200mila euro dalla Liguria, 500 euro dal Piemonte e l'apparizione di Gennarino nel terzo pacco.

Il Dottore ha proposto un cambio, rifiutato dalla concorrente, che ha proseguito con altri tre tiri. Il primo ha rivelato il Tintilia, la varietà regionale del Molise, dalla Valle d'Aosta. In questo momento è stato consegnato simbolicamente il piatto d'oro alla Liguria per aver ricevuto più varietà regionali durante la stagione. Gli altri due tiri hanno eliminato 20 euro e 1 euro.

Il finale di Vanessa: accetta 35mila euro nell'ultima telefonata stagionale

La partita si è complicata per il Dottore quando Vanessa ha rifiutato una nuova offerta di 35mila euro e ha proseguito. Il tiro successivo ha eliminato i cruciali 300mila euro dal Veneto (pacco 9), seguito da un altro rifiuto al cambio proposto dal Dottore. L'apertura del pacco numero 10 dell'Emilia Romagna ha rivelato zero euro, scatenando come da copione il ballo di "Anema e Core". Per l'ultima puntata della stagione hanno ballato anche Thanat e Lupo, rendendo il momento ancora più speciale. Dopo l'eliminazione dei 75mila euro, con i 100mila euro ancora in gioco, il Dottore ha proposto l'ennesimo cambio, nuovamente rifiutato. Il tiro successivo ha eliminato 50 euro dal Lazio (pacco 20), seguito dal gioco delle carte che ha portato a un'offerta di 15mila euro per un tiro, rifiutata.

Nel pacco numero 6 sono volati via i 20mila euro, lasciando un finale drammatico con 5 euro, 5mila e 100mila euro. A questo punto, Vanessa ha deciso di cambiare il pacco e ha scelto proprio il 15, scoprendo che conteneva solo 5 euro. Con la garanzia di soldi sicuri ma due estremi (5mila e 100mila euro), è arrivata l'ultima telefonata stagionale del Dottore con l'offerta finale di 35mila euro. "Questi soldi sono tanto per noi", ha dichiarato Vanessa, accettando l'offerta.

Un lieto fine per l'ultima puntata

Stefano De Martino prima di annunciare il finale, si è tolto la cravatta, si è sciolto salutando tutti. Poi, il finale. La scelta si è rivelata perfetta quando è stato scoperto che nel pacco rimanente c'erano 5mila euro, confermando che Vanessa aveva fatto la scelta giusta accettando i 35mila euro. L'ultima puntata di questa stagione di Affari Tuoi si è conclusa nel migliore dei modi, con un clima festoso da "vacanza" e "ultimo giorno di scuola" che ha coinvolto tutto il cast e la troupe. La consegna del piatto d'oro alla Liguria e i balli finali di tutto lo staff hanno suggellato una stagione ricca di emozioni e colpi di scena. Vanessa e Stefano sono tornati a casa con 35mila euro e la soddisfazione di aver chiuso in bellezza una stagione che ha regalato tante emozioni ai telespettatori di Rai 1, in attesa del ritorno del programma nella prossima stagione televisiva.