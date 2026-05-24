Affari Tuoi, Gilles osa e si ferma nel momento giusto, la sua è la partita perfetta: “È solo fortuna”

La partita del concorrente della Valle d’Aosta è perfetta dal primo all’ultimo tiro, compresa la scelta finale che gli evita una gigantesca delusione.

Gilles dalla Valle d'Aosta gioca ad Affari Tuoi nella puntata di domenica 24 maggio. Il concorrente, maestro di sci, si presenta al cospetto di De Martino con suo fratello e inizia subito una partita che lo terrà fino all'ultimo istante a metà strada tra gioia e disfatta.

La partita di Gilles

Il primo pacco aperto è quello da 10mila euro Secondo pacco da 10 euro, mentre il terzo pacco è quello da 50mila euro, il primo rosso serio che se ne va. Stesso destino per i 100mila euro, seguiti dai 75mila. La serie si chiude con la chiamata da 10 euro e il cambio proposto dal dottore viene subito accettato, Gilles lascia l'8 per il 12. Si riparte dal pacco Ballerina, che Gilles aveva lasciato prima del cambio. A seguire il pacco da 100 euro e la serie si chiude col pacco Gennarino. Prima offerta della serata da 20mila euro, rifiutata.

Gilles ricomincia dal pacco da 200 euro, seguito dalla disastrosa chiamata da 200mila euro. Nuova proposta di cambio, rifiutata. Si riparte dalla chiamata da 10 euro e una situazione di equilibrio totale: tre blu, tre rossi e un pacco nero. Se ne vanno anche i 20 euro. Nuova offerta di cambio, anche questa rifiutata. C'è subito la nuova chiamata del pacco nero, dentro ci sono 500 euro. Nuova offerta del dottore da 20mila euro, rifiutata. Gilles prosegue e nel pacco successivo trova Fred De Palma.

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La volata finale per i 300mila euro

Un sacco di soldi se ne vanno (così si chiamava l'ultimo pacco blu rimasto in gioco) e il concorrente si ritrova con tre pacchi rossi: 15mila, 20mila e 300mila euro. L'offerta del dottore cresce, 40mila euro, non abbastanza per accettare di terminare la partita. Gilles rifiuta e va avanti, sperando di riuscire a tenere in vita il pacco da 300mila euro, e naturalmente sperando che i 300mila siano nel suo pacco, ma soprattutto perché questo gli consentirebbe di avere maggior potere negoziale con il dottore in caso di ulteriore offerta. "Tanto è solo fortuna", dice prima di aprire il pacco successivo, consapevole che i calcoli non contino nulla.

Va effettivamente così, perché alla chiamata successiva se ne vanno i 20 mila euro e il concorrente resta con 15mila e 300mila euro davanti. Si aspetta una proposta di cambio, ma arriva invece l'offerta del dottore da 80mila. Dopo attenta riflessione, il concorrente non rischia e accetta. La scelta si rivela perfetta, perché nel suo pacco aveva 15mila euro.