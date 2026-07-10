Ad Affari Tuoi, Deborah torna a casa a mani vuote ma De Martino la consola: “Herbert offrirà la cena a tutti”

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 9 luglio, la partita di Deborah dall’Umbria è un disastro. Prima scambia i 300mila euro, poi rifiuta il cambio e torna a casa con il pesce-spara. A consolarla ci pensa De Martino: “Herbert Ballerina pagherà la cena per tutti noi, siamo 250 persone”.

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Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 9 luglio, la partita di Deborah dall'Umbria, precisamente da Perugia. Nella vita fa l'insegnante di scuola primaria e gioca con il marito Giordano, che ha sposato a luglio dello scorso anno. Spazio anche al divertimento durante la presentazione, con l'invenzione della serata di Herbert Ballerina che stasera è il pesce-spara.

La partita di Deborah insieme al marito Giordano

La partita di Deborah comincia dal pacco 12 del Molise, che contiene 50mila euro. Poteva andare meglio, ma dopo subito si riprende individuando 0 euro e anche il pacco ballerina, che apre all'ingresso in studio di Martina Miliddi. Fatti fuori 10mila e 20mila euro, la batosta arriva quando poco dopo fa fuori 200mila euro. La prima telefonata del Dottore arriva puntuale e offre 27mila euro: "È una cifra alta, ma io sono qui per giocare. Conosco l'importanza dei soldi perché abbiamo anche un mutuo", dice la pacchista e rifiuta.

Poco dopo, davanti a una nuova offerta di 33mila euro, Deborah e il marito ci pensano, ma "il tabellone parla chiaro", commentano, e scelgono di proseguire. Le cose non si mettono benissimo quando l'umbra resta con soli due pacchi rossi, tra cui però il premio massimo. Il punto di svolta avviene quando Deborah accetta il cambio e lascia il 6 per il 18: scopre che nel suo pacco originario c'erano proprio 300mila euro.

Il finale di partita di Deborah che rifiuta il cambio

Alle battute finali, Deborah arriva con il pesce-spara e Gennarino da un lato e 30mila euro e il pacco nero dall'altro. Il 17 della Sardegna contiene il pacco nero, il cui valore del giorno era proprio quello di 30mila euro. Per un tiro, il Dottore offre 6mila euro e la coppia rifiuta. Nel pacco della concorrente non c'è Gennarino e il tiro finale è tutto da brividi. L'invenzione di Herbert da un lato e i 30mila dall'altro: Deborah rifiuta il cambio. Fa male, perché nel suo 18 c'era proprio il pesce-spara. A quel punto il conduttore la consola: "Herbert Ballerina ha perso la scommessa, pagherà la cena per tutti. Siamo circa 250 persone".