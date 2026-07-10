Affari tuoi stasera non va in onda: cambia la programmazione del gioco dei pacchi di Stefano De Martino

Affari tuoi non va in onda stasera venerdì 10 luglio. La programmazione dell’access prime time di Rai1 subirà continue modifiche nei prossimi giorni per lasciare spazio alle partite dei mondiali. Vediamo il calendario.

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Rai1 si avvia verso continui cambi di programmazione nell'access prime time. Sin da stasera, infatti, il programma Affari tuoi condotto da Stefano De Martino si alternerà agli appuntamenti con i Mondiali di calcio. Ormai ci si avvia a passo spedito verso la finale che decreterà la squadra che alzerà la coppa. Vediamo nel dettaglio la programmazione dei prossimi giorni.

Stasera, venerdì 10 luglio, Affari tuoi non andrà in onda. Gli spettatori, dunque, non potranno assistere a una nuova puntata del programma dei pacchi con Stefano De Martino, Herbert Ballerina, Martina Miliddi e il dolcissimo Gennarino. Al suo posto andrà in onda la partita Spagna – Belgio, valida per i quarti di finale. A seguire, intorno alle ore 23:15, spazio all'approfondimento di Notti Mondiali.

Sabato 11 luglio, Affari tuoi tornerà regolarmente in onda. Dunque, a partire dalle ore 20:35, sarà possibile assistere alla partita di uno dei pacchisti. Anche domenica 12 luglio, la trasmissione sarà al suo posto nell'access prime time di Rai1. E così anche lunedì 13.

Martedì 14 luglio, invece, Affari tuoi si fermerà per l'ennesima volta e lascerà spazio al calcio. A partire dalle ore 20:30, infatti, andrà in onda la prima semifinale dei Mondiali. Anche in questo caso la partita sarà seguita dall'approfondimento di Notti Mondiali con Alessandro Antinelli. Lo stesso schema si ripeterà mercoledì 15 luglio, quando Stefano De Martino sarà messo di nuovo in pausa per la seconda semifinale dei Mondiali. Infine, giovedì 16 e venerdì 17 luglio, il programma dei pacchi di Rai1 andrà in onda regolarmente. Di seguito il calendario: