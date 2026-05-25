Affari tuoi, Chiara in lacrime: “Questo pacco è il segno che mamma è con me”, De Martino dà dell’ignorante a Herbert

Affari tuoi di stasera, lunedì 25 maggio. Ha giocato Chiara dalla Liguria. La donna in lacrime ha spiegato che non avrebbe mai cambiato il pacco numero 10: “È il numero di mia madre morta sette anni fa. È il segno che lei è con me”.

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La puntata di Affari tuoi di stasera, lunedì 25 maggio. Ha giocato Chiara dalla Liguria con il pacco numero 10. Nel programma condotto da Stefano De Martino ha raccontato la sua storia. È originaria di Genova, si occupa di recupero crediti per una società finanziaria. Ha due figli: Edoardo e Beatrice di 5 e 3 anni. Si è fatta accompagnare dal fidanzato Stefano, che nella vita si occupa di vendere materiale nautico in Liguria. Si sono conosciuti su un'app di incontri. Pronta la battuta di Stefano De Martino: "Anche io e Herbert. Ho letto ‘ballerina' e ho pensato che fosse il mio campo".

Affari tuoi di stasera, Chiara dalla Liguria nella puntata del 25 maggio

Nei primi sei tiri, Chiara ha già insidiato il podio, pescando i 300mila euro e i 100mila euro. Il Dottore si è dimostrato insolitamente dolce. Ha detto di percepire l'emozione della concorrente e quindi: "Mi piace". La prima offerta è stata di 25mila euro. Chiara ha spiegato: "Sono soldi ma prima di partire i miei bimbi mi hanno detto: ‘Mamma divertiti e gioca', quindi giochiamo". Purtroppo ben presto sono usciti di scena anche i 75mila euro. Il Dottore, allora, ha provato a strappare via il pacco 10 alla concorrente offrendo un cambio, ma Chiara è andata dritta per la sua strada. Ha tirato, poi, un sospiro di sollievo pescando il simpatico cagnolino Gennarino e coccolandolo un po'.

Chiara segue un numero legato a sua madre e vince 20mila euro

Nelle battute finali, il Dottore ha preferito procedere di tiro in tiro. Così, è passato dall'offerta di 25mila euro al cambio. Purtroppo, la partita è precipitata quando sono usciti di scena i 200mila euro. A quel punto, il Dottore ha offerto solo 9mila euro. Chiara è apparsa delusa: "Non mi aspettavo di vincere chissà quanto, ma qualcosina non farebbe male, per dare una sicurezza ai miei figli per il futuro. Qualsiasi cosa dovessi vincere è per loro. I miei figli mi direbbero di tornare a giocare" e si è sciolta in lacrime. Chiara è arrivata alle battute finali con 1 euro e 20mila euro. Così, si è commossa di nuovo e ha spiegato perché non avrebbe accettato un cambio:

Mia mamma non c'è più, è mancata 7 anni fa. Era nata il 10 febbraio, mio figlio il 10 gennaio. 10 era il numero che mi aspettavo di trovare e sono contenta di averlo trovato. Per me è un segno, vuol dire che mamma è con me. Non cambio il dieci. Tengo la mamma fino alla fine.

E ha fatto bene perché nel suo pacco c'erano 20mila euro.

La battuta di Herbert Ballerina che lascia basito Stefano De Martino

Herbert Ballerina, anche in questa puntata, si è presentato in modo ironico: "Ultimamente sto facendo affari, sto diventando ricco. Vendo creme solari ai pellerossa". Stefano De Martino e rimasto basito e ha commentato: "Vi chiedo scusa, è un ignorante. Perdonateci". Il comico, poi, ha presentato la sua invenzione: "Succede sempre più spesso che ci siano auto con guida autonoma, viene meno una cosa per cui noi italiani siamo famosi, il litigio per strada". Quindi ha inventato "le proluncorna", delle corna montate su un lungo braccio, in modo da poter inveire con comodità contro gli altri automobilisti. Martina Miliddi, nella puntata di lunedì 25 maggio, ha danzato sulle note della canzone Talk Dirty di Jason Derulo. Il conduttore ha notato che Herbert Ballerina era visibilmente colpito e gli ha chiesto: "Herbert che c'è? Hai avuto un sussulto". E lui ha replicato con ironia: "Niente, stavo pensando a una cosa mia". Il trio De Martino – Ballerina – Miliddi funziona.