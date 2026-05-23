Affari tuoi, Virginia è incinta: “Mi serve la casa” ma perde tutto, Stefano De Martino ha fatto un fioretto

Affari tuoi di stasera, sabato 23 maggio. Ha giocato Virginia dal Friuli-Venezia Giulia. La concorrente, incinta, ha confidato che un po’ di soldi in più le avrebbero fatto comodo. La partita, dapprima incredibile, si è conclusa nel peggiore dei modi. Intanto, Stefano De Martino ha confidato di aver fatto un fioretto.

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La puntata di Affari tuoi di sabato 23 maggio. Nel programma condotto da Stefano De Martino ha giocato Virginia per il Friuli-Venezia Giulia con il pacco numero 11. Originaria di Martignacco in provincia di Udine, si occupa di marketing e comunicazione, sviluppa siti web e pianifica strategie aziendali sui social media. È in dolce attesa di Ludovico. La gravidanza è al quinto mese e mezzo: "Cosa mi manca di più? Il panino con il prosciutto crudo". Si è fatta accompagnare dal compagno Gabriele, che è responsabile vendite in una concessionaria di auto. L'uomo è altissimo, precisamente 1,97 cm, e ha spiegato di avere messo a frutto questa qualità giocando a pallavolo e beach volley. E proprio sul campo ha conosciuto Virginia.

Affari tuoi di stasera, Virginia dal Friuli-Venezia Giulia nella puntata del 23 maggio

I primi sei tiri di Virginia sono stati decisamente fortunati. Sono usciti di scena solo 30mila euro. Il Dottore è partito da un'offerta da 40mila euro. La concorrente ha ammesso: "Sono molti, potremmo fare tante cose. Ma sono qui da 28 puntate, perciò giochiamo". Ha aperto altri tre pacchi, ma il podio è rimasto intatto. Così, il Dottore ha provato a strapparle il pacco numero 11 e ha proposto il cambio. Virginia ha confidato di non avere numeri fortunati e di non aver sognato niente di particolare. Il suo compagno, intanto, ha preferito lavarsene le mani: "Fai quello che ti senti". La pacchista ha deciso di cambiare pacco e ha ceduto l'11, che conteneva Gennarino, per l'1.

Virginia perde tutto dopo una partita incredibile

La partita di Virginia si è fatta davvero interessante quando ha pescato anche il pacco che prevede l'esibizione di Martina Miliddi. Il Dottore ha offerto ben 44mila euro. La pacchista ha confidato: "Sono tanti, ma a noi ne servono di più. Vorremmo comprare una casa, sono anni che siamo in affitto. Poi c'è Ludovico che avrà bisogno". Quindi la coppia ha preferito proseguire. Arrivati quasi alle battute finali, sono usciti di scena dei pacchi molto più pesanti: quello da 75mila euro e quello da 100mila euro. Di conseguenza l'offerta è calata a 40mila euro. Virginia ha preferito fare un altro tiro e così ha perso anche i 300mila euro. A questo punto la cifra offerta è precipitata a 20mila euro. Dopo il rifiuto, è stato pescato l'ultimo pacco rosso, quello da 200mila euro. Nel pacco di Virginia c'era l'invenzione di Herbert Ballerina. La concorrente ha tentato la carta della Regione Fortunata. Ha puntato sulla Sardegna per 100mila euro e sul Piemonte per 50mila euro. Ma è tornata a casa a mani vuote.

Stefano De Martino: "Non bevo più, ho fatto un fioretto"

Anche la puntata di stasera si è aperta con la bizzarra professione scelta da Herbert Ballerina: "Io spargo incenso, sono incensurato". Stefano De Martino è apparso scettico: "Faccio fatica a credere che tu sia incensurato, ma passiamola per buona". E il comico ha ammesso, ovviamente con ironia: "In realtà ho avuto i miei guai devo dire". Poi ha presentato l'invenzione di sabato 23 maggio, un braccio meccanico per "non alzare il gomito". Ha spiegato: "Molto spesso voi dello spettacolo ci date dentro con l'alcol". Il conduttore lo ha fermato subito: "Ma chi? Io sto facendo il fioretto di maggio". Herbert ha confermato che De Martino non beve più: "È vero, non possiamo neanche più uscire. Fallo a febbraio il fioretto. A maggio si esce, c'è quell'aria di primavera".