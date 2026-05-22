Affari Tuoi, Marco dall’Abruzzo arriva in finale con un pacco blu e uno rosso: torna a casa senza nulla

Nella puntata di venerdì 22 maggio di Affari Tuoi, la partita di Marco dall’Abruzzo, accompagnato dalla fidanzata Giulia. La partita non è a lieto fine, il pacchista torna a casa mani vuote.

Marco dall’Abruzzo ad Affari Tuoi con la fidanzata Giulia

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Protagonista della puntata di Affari Tuoi di venerdì 22 maggio è Marco dall'Abruzzo, dalla provincia di Teramo e nella vita fa l'operaio ad alta quota. Ad accompagnarlo c'è la fidanzata Giulia, che lavora come commessa in un forno-pasticceria, ed è lì che i due si sono conosciuti. Questa sera il jackpot di Gennarino è di 8mila euro.

La partita di Marco ad Affari Tuoi del 22 maggio

La partita inizia con i consueti sei tiri. Si aprono i pacchi da 200, 15mila e subito quello da 200mila euro, vanno via, purtroppo anche i 300mila euro. Vanno via anche i 10mila euro nel pacco della new entry della Sardegna. Con l'ultimo tiro va via anche Gennarino, ma senza jackpot che avrebbe conquistato solo nei primi tre tiri. Il Dottore propone il cambio alla prima chiamata, ma Marco non accetta e prosegue con tre tiri. Il pacchista chiama la Campania ma trova il Pacco Nero che contiene, purtroppo, 200mila euro. Dopo un urgente ricorso al mantra trovano finalmente un pacco blu, da 100 euro. La chiamata del Dottore arriva insieme alla prima offerta della serata, ovvero 15mila euro. Marco non ci pensa neanche un attimo e rifiuta. Si prosegue con altri tre tiri e il primo porta via 50 euro, seguiti da 10 euro e 20mila euro.

La battuta sugli abitanti di Roiano

"Per la prima volta in televisione abbiamo salutato un paese intero" dice De Martino scherzando sugli abitanti di Roiano, una frazione di Teramo. "Quanti siamo? 25" dice Marco ed Herbert Ballerina risponde: "Ma è un palazzo, ma nemmeno". De Martino rincara: "Salutiamoli tutti Giovanni, Arturo" finché non fanno davvero l'elenco di tutti gli abitanti del paese.

Il finale di partita di Marco

Il Dottore chiama nuovamente e propone un cambio e Marco decide di accettarlo, nel suo pacco c'era lo zero. Ora l'offerta del Dottore sale a 20mila euro, ma la coppia rifiuta e prosegue con un tiro, trovando 20 euro. Stavolta il Dottore propone nuovamente il cambio, ma Marco non accetta e tira una sola volta beccando 30mila euro. Un'altra offerta è da 25mila euro, ma rifiuta. Col tiro successivo vanno via 75mila euro. Il dottore propone un nuovo cambio, ma Giulia e Marco non sono convinti e rifiutano di nuovo. Così facendo, però, scovano il Vocavolario di Herbert Ballerina. Con l'ultimo tiro restano il pacco Ballerina e quello da 100mila euro. L'ultima mossa del Dottore sono le carte: se pescano l'offerta vale 33mila euro, se pescano il cambio possono decidere se cambiarlo o meno. Marco decide di non cambiare, ma torna a casa a mani vuote.