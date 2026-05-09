Affari Tuoi, Herbert Ballerina salva la partita di Valiant: “Ora mi devi dare 25mila euro”

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Valiant Omar Cateto da Genova, è lui il concorrente di Affari Tuoi nella puntata di sabato 9 maggio. Una partita che Valiant gioca con la sorella Dafne Georgia Ipotenusa, De Martino inevitabilmente gioca su entrambi i nomi dei presenti. La gara inizia con una variazione, al posto dei sei tiri tradizionali, il concorrente è chiamato a fare sole tre chiamate di partenza. Chiamate che sono decisamente positive: prima 10 euro, poi l'invenzione di Herbert Ballerina, il mocassino, per poi chiudere con 100 euro.

Ditonellapiaga ad Affari Tuoi

Si va alla prima chiamata del dottore che fa una proposta cambio, rifiutata da Valiant. Quindi si ricomincia a chiamare e vengono fuori in sequenza 30 mila, 50 mila e 300mila. La direzione della partita cambia in un attimo. Arriva la prima offerta del dottore da 20mila euro, rifiutati dal concorrente. Si riparte quindi dai 75mila euro che se ne vanno e poi Valiant chiama il pacco con dentro Ditonellapiaga, l'artista si esibisce con la sua Che Fastidio. Si prosegue quindi con la chiamata del pacco Ballerina e l'esibizione di Martina Miliddi. Arriva una nuova proposta di cambio, rifiutata dal concorrente.

Ma la ripartenza è nefasta, perché se ne vanno in sequenza 200mila e 100mila, annullando ogni prospettiva concreta di avere nel pacco un rosso pesante. Con l'ultima chiamata da 50 euro si arriva alla nuova offerta del dottore, ovviamente ridimensionata: 5mila euro offerti e rifiutati. Ma si prosegue ancora peggio, perché se ne vanno anche i 20mila euro e quindi Valiant resta con solo due pacchi rossi in cui sperare, da 10mila e 15mila euro.

Cambio accettato, risultato disastroso

Le chiamate successive gli sorridono, prima quella da 200 euro, poi 0 euro e poi il pacco nero, dentro al quale c'erano 10mila euro. A quattro pacchi dalla chiusura Valiant accetta la proposta di cambio del dottore, trovandosi davanti all'ennesima beffa della serata: nel pacco che lascia c'erano i 20mila euro. Con la chiamata successiva se ne vanno anche i 10mila euro , il concorrente si rende conto di aver lasciato i 20mila euro per il pacco da 1 euro. Resta solo Gennarino e si va alla regione fortunata.

Valiant sceglie l'Umbria come regione per i 100mila euro, mentre per la seconda si fa convincere dal consiglio di Herbert Ballerina, puntando sulla Lombardia. Una scelta che alla fine paga, perché la regione fortunata della serata è proprio la Lombardia, che consente al concorrente di tornare a casa con 50mila euro, dopo aver rischiato di andarsene a mani vuote.