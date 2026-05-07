Sara ad Affari Tuoi tenta la fortuna cambiando tre volte pacco: le va bene e porta a casa più di 30mila euro

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Protagonista della puntata di Affari Tuoi di giovedì 7 maggio è Sara da Avellino, pacchista della Campania, che fa l'educatrice in un asilo nido. Sposata con Angelo, ad accompagnarla c'è la sorella gemella Martina. Stasera il jackpot di Gennarino vale 8mila euro.

La partita di Sara dalla Campania

Si apre la partita con i consueti sei tiri, il primo pacco aperto è quello con Gennarino conquistando subito il jackpot. Si aprono poi i pacchi da 300mila, 20, 75mila euro. Si apre, poi, il Pacco Nero che conteneva 50 euro. Sara apre il pacco da 200mila euro. Arriva, quindi, la chiamata del Dottore che propone alle due sorelle il cambio, dopo averci pensato attentamente decide che è arrivato il momento di "ascoltare qualcuno" e scopre che nel pacco da lei pescato c'erano solo 100 euro. La partita prosegue e si aprono i pacchi da 10 euro, 50 euro. Il telefono squilla e il Dottore offre 18mila euro: "Noi stiamo qui fino al 90esimo, non molliamo" dice Sara e rifiuta l'offerta. La pacchista apre i pacchi e trova la Ballerina con l'esibizione di Martina Miliddi. Trova i 100mila euro e i 50mila euro. Nella successiva chiamata il Dottore propone un cambio, oppure 4 tiri. Sara decide di accettare un nuovo cambio.

Il finale di partita di Sara

Finalmente si trova il pacco con l'invenzione di Herbert Ballerina, ovvero la ringhiera. Dopodiché si trova il pacco da 200 euro. Chiama il Dottore e offre 9mila euro, ma le due sorelle rifiutano e tritano l'assegno. Trovano il pacco con zero euro e restano in ballo tre pacchi tutti rossi. Sara e Martina tornano a casa con soldi sicuri. Il primo pacco che aprono dell'ultima tripletta è quella da 10mila euro. Il Dottore propone un cambio, in gioco ci sono i 15mila e i 30mila euro. Sara tenta l'ultima giocata e accetta l'ultimo cambio della sua partita. La fortuna l'ha baciata anche in quest'ultima parte della partita e, infatti, portano a casa 30mila euro.