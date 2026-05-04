Alessia ad Affari Tuoi si fa fregare dal Dottore, accetta l’ultimo cambio e perde i soldi che aveva pescato

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Protagonista della puntata di Affari Tuoi di lunedì 4 maggio è Alessia, da Scapoli un paese di 500 abitanti in Molise. Ad accompagnarla c'è suo nonno, Pierino, di 84 anni che abita in Belgio. Il jackpot di Gennarino è di 5mila euro da trovare entro i primi tre tiri.

La partita di Alessia dal Molise

La partita si apre con i primi sei tiri e vengono aperti i pacchi da un euro, 30mila, 20mila, 200, 300mila, 10 euro. Arriva la chiamata del Dottore, che propone 25mila euro, ma Alessia decide di rifiutare l'offerta e nonno Pierino trita l'assegna. Vengono aperti altri tre pacchi e vanno via i 200mila euro, 100 e infine quello da 20 euro. Squilla il telefono e il Dottore propone un cambio, che Alessia decide di accettare e sceglie il pacco numero 3. Aprendo il pacco che aveva preso a inizio puntata, Alessia scopre di aver pescato la Ballerina, facendo partire l'esibizione di Martina Miliddi. Si aprono altri due pacchi ed esce fuori anche Gennarino e i 10mila euro. La chiamata del Dottore arriva puntuale, ma la proposta non accontenta Alessia che si ritrova a tritare nuovamente l'assegno da 25mila euro. Il nonno propone un numero, Alessia non voleva aprirlo, ma scopre che dentro c'erano solo 50 euro. Alla nuova telefonata del Dottore, la proposta è quella di fare un nuovo cambio, ma la pacchista molisana rifiuta il cambio: "Alcuni numeri mi dicono qualcosa, ma altri no, non me la sento adesso" spiega.

Il finale di partita di Alessia

I pacchi aperti sono quelli da 50mila e 100mila euro. "Bisogna sentire la fortuna" dice il Dottore a telefono con De Martino, per poi fare la sua offerta, di 10mila euro, che però Alessia rifiuta ancora una volta. Il primo pacco aperto porta via 75mila euro, il secondo il Pacco Nero, che però conteneva 15mila euro. Non poteva mancare l'offerta del Dottore che, però, propone 5mila euro, rifiutati da Alessia. Il pacco aperto porta via l'invenzione di Herbert Ballerina, ovvero Fare Moto. La proposta finale è quella di un cambio, ma in gioco ci sono solo lo zero e i 15mila euro. Alla fine ha accettato il cambio, ma purtroppo il Dottore le ha teso una trapppola: nel pacco c'era proprio lo zero che aveva cercato di evitare.