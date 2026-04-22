Affari tuoi, Benedetta è un’infermiera: “Faccio tanti sacrifici”, accetta l’offerta ma perde 75mila euro

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La puntata di Affari tuoi di stasera, mercoledì 22 aprile. Ha giocato Benedetta dall'Umbria. Ha pescato il pacco numero 15, che nel corso della partita ha cambiato due volte. Nel programma di Stefano De Martino si è fatta accompagnare dal fidanzato Riccardo. Benedetta è originaria di Narni ma vive a Terni. È un'infermiera e lavora presso uno studio privato in cui si occupa anche delle analisi. Vive con i genitori, ma a breve andrà a convivere con il fidanzato. Riccardo ha 28 anni e fa il carabiniere. La partita è iniziata in modo disastroso ed è finita con una scelta difficile. Sul piatto 200 euro e 75mila euro. Nel mezzo l'offerta del Dottore.

La partita di Benedetta ad Affari tuoi del 22 aprile

La partita di Benedetta e Riccardo è iniziata in salita. Sono usciti subito di scena 200mila euro, 50mila euro, 30mila euro e 15mila euro. La prima mossa del Dottore è stata quella di offrire il cambio. La coppia ha deciso di rifiutare e di fare altri tre tiri. E così hanno pescato anche i 300mila euro, peggiorando una situazione già critica. Il Dottore ha fatto la prima offerta della serata. È partito da 10mila euro. E mentre Stefano De Martino urlava ironicamente: "È una vergogna, è uno schifo", Benedetta ha rifiutato l'offerta: "Questo non ci basta". La situazione è sembrata raddrizzarsi quando Benedetta ha pescato tre pacchi blu. Il Dottore ha offerto di nuovo il cambio. Stavolta la pacchista ha accettato. Ha lasciato il 15 per l'11. Subito dopo ha aperto il pacco 15 e ha scoperto che conteneva solo 20 euro.

Nel finale la pacchista vince 26mila euro

Il Dottore ha offerto 19mila euro per un solo tiro. Benedetta ha commentato: "Sono dei bei soldini e sappiamo i sacrifici che facciamo tutti i giorni per poter mettere da parte qualcosina, ma rifiutiamo l'offerta e ci proviamo". Dopo l'uscita di un altro pacco blu, il Dottore ha offerto di nuovo il cambio. Alla luce del fatto che erano rimasti solo due pacchi blu e quattro pacchi rossi, Benedetta ha deciso di cambiare. Ha lasciato l'11 per il pacco numero 1. Anche in questo caso, ha aperto subito il suo pacco precedente: conteneva 20mila euro. Il Dottore è tornato a offrire 19mila euro, poi l'offerta è salita a 23mila euro. La pacchista ha voluto continuare a giocare perché nel tabellone restavano ancora 75mila euro e 100mila euro. I 100mila euro sono usciti di scena subito dopo. L'offerta è calata a 10mila euro. Benedetta e Riccardo l'hanno rifiutata. L'uscita del pacco Ballerina ha portato alla situazione finale. Sul piatto 200 euro e 75mila euro. L'ultima offerta del Dottore è stata di 26mila euro. Benedetta ha commentato: "È una scelta difficile, c'è tanto o niente". Ha preferito accettare l'offerta. De Martino si è detto d'accordo con lei: "Scelta saggia". Nel suo pacco, però, c'erano 75mila euro.