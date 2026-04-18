Lisa ad Affari Tuoi pesca il Pacco Nero, ma accetta l’offerta e fa bene: avrebbe portato a casa solo 100 euro

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Protagonista della puntata di Affari Tuoi di sabato 18 aprile, è Lisa da Staranzano in provincia di Gorizia per il Friuli Venezia Giulia e lavora in un'agenzia di comunicazione. Ad accompagnarla c'è la mamma Valeria, che ha 46 anni e lavora sugli scuola bus. Il jackpot di Gennarino, stasera, vale 3mila euro, da conquistare come al solito nei primi tre tiri.

La partita di Lisa dal Friuli Venezia Giulia

La partita inizia con i consueti sei tiri. Il primo ad essere aperto è il pacco ballerina con l'esibizione di Martina Miliddi, a seguire i pacchi da 200 e Gennarino, così Lisa guadagna il suo jackpot. Con gli ultimi tre tiri vanno via il pacco da 75mila, 15mila e 20 euro. Arriva la prima chiamata del Dottore che parte con un'offerta da 37mila euro, ma Lisa decide di rifiutare. I prossimi tre pacchi aperti sono quelli da 0 euro, 100mila e l'Orango-Samba, l'invenzione di Herbert Ballerina. Il Dottore richiama e offre un cambio a Lisa che lo accetta e decide di prendere il pacco numero 10 della Liguria. Il primo pacco aperto è proprio quello del cambio e dentro c'erano 50 euro. Si aprono poi i pacchi da 30mila e 300mila euro.

Il telefono squilla di nuovo e il Dottore offre 20mila euro, ma lei rifiuta. Escono i pacchi da 50mila e 10 euro. Il Dottore offre nuovamente 20mila euro ma Lisa rifiuta e poi fa una riflessione: "Da new entry sono entrata pescando il 17 e l'ho pescato tre volte di seguito ed era sempre blu, mi fido del mio istinto" e dentro c'erano 10mila euro. La prossima offerta che viene fatta a Lisa è di 25mila euro, ma lei prontamente rifiuta. Purtroppo viene aperto il pacco da 200mila euro. Il Dottore propone alla pacchista friuliana 8mila euro, che però rifiuta subito e prosegue la sua partita.

Il finale della partita

Mancano davvero pochi tiri alla fine della partita e vengono aperti i pacchi da un euro e 20mila euro. Lisa si trova a concludere la sua partita con l'incognita del pacco nero e i cento euro dall'altra parte. Stefano De Martino è a telefono col Dottore che propone 22mila euro, come era già capitato altre volte e, infatti, Lisa accetta l'offerta: "Mi fido di mamma e secondo me il pacco nero sta nell'altro". In realtà, aprendo i pacchi, si scopre che era proprio Lisa ad averlo, ma al suo interno fortunatamente c'erano solo 100 euro.