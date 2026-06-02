Ad Affari Tuoi Donato accetta per sbaglio 10mila euro, De Martino è incredulo: “Ma come è possibile?”

Donato dalla Basilicata è stato protagonista della puntata del 1 giugno di Affari Tuoi. Il concorrente ha accettato l’offerta di 10mila euro del Dottore, lasciando incredulo Stefano De Martino: “Ma veramente? Come è possibile?”. Poi ha ammesso di aver fatto un errore: “Ho sbagliato a parlare”.

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Donato dalla Basilicata è stato il protagonista della puntata del 1 giugno di Affari Tuoi. Il concorrente vive a Lavello e lavora come disinfestatore biologico. Nel programma condotto da Stefano De Martino ha giocato con il pacco numero 19. Al conduttore ha raccontato di possedere ben 25 rapaci, poi ha parlato della sua vita privata: è sposato con MariaLucia ed è padre di 3 figli. Ad accompagnarlo una di loro, Manila.

La partita di Donato ad Affari Tuoi e lo scherzo al Dottore

La partita di Donato è iniziata con la spiegazione di Herbert Ballerina sul suo ‘pacco', una macchina fotografica con i peperoncini incorporati per "aiutare i fotografi a fare foto hot". Nel primo tiro il concorrente ha trovato il pacco nero, dal valore di 50mila euro. La fortuna però non sembra assisterlo, ma una speciale "formula" per allontanare la malasorte ha aiutato a sistemare tutto: dopo ben 3 pacchi rossi (75mila, 30mila e 20mila) ne ha infatti trovati due blu. Il concorrente ha scherzato con il Dottore, che gli ha offerto un assegno da 34mila euro: "Dottoò, potrei accettare una somma del genere? Ho un bel tabellone, tanti pacchi da aprire, il mio cuore gioca con tutti".

E mentre Herbert Ballerina ha stabilito il suo record di palleggi, Donato ha visto sfumare i 300mila euro. Il Dottore ha offerto un cambio, ma il concorrente ha scelto di non accettare: "Il 19 è un bel numero, anche se per me non vale nulla. Non gioco con i numeri". "Tu i numeri li dai", ha scherzato De Martino.

Quanto ha vinto Donato ad Affari Tuoi: l'offerta accettata e lo sbaglio

Il mantra di De Martino ha aiutato la partita e il tabellone è praticamente alla pari, con lo stesso numero di pacchi blu e rossi, tra cui i 200mila euro. Il Dottore ha offerto 25mila euro, ma Donato non ha ceduto nemmeno la seconda volta: "Per metterli da parte io e la mia famiglia facciamo tanti sacrifici, anche se il lavoro non manca, però ci stiamo divertendo".

Nessuna "tentazione" ha fatto cambiare idea a Donato, fino a quando non ha scelto di accettare un cambio pacco all'ultimo: ha lasciato il suo 19 per il numero 9. Nonostante i portafortuna sul cappello, un dente di cinghiale e due piume di gufi, ha fatto la scelta sbagliata: nel suo pacco di prima c'erano 200mila euro. A quel punto il Dottore ha offerto 10mila euro e Donato ha accettato: "Meglio feriti che morti, accetto l'offerta da 10mila euro e la chiudo qua". Stefano De Martino è rimasto incredulo: "Ma veramente? Ma come è possibile? Lo dico per te". Il concorrente ha spiegato di aver commesso un errore: "Ho sbagliato a parlare, pazienza". Il conduttore ha provato a convincere il notaio, ma non c'è stato nulla da fare. Per fortuna, nel suo pacco c'erano 10mila euro e non 100mila.