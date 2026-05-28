Affari Tuoi, Giada commuove De Martino: “Papà mi ha cresciuta da solo”, e vince alla Regione Fortunata

Ad Affari Tuoi, Giada da Forlì commuove Stefano De Martino raccontando la forza del papà Franco, rimasto solo a crescerla dopo la perdita della mamma. Dopo una partita sfortunata, la concorrente azzarda tutto alla Regione Fortunata: affidandosi alle origini molisane del padre indovina la risposta e conquista 50mila euro.

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Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 27 maggio, Giada da Forlì commuove il pubblico e Stefano De Martino. Accompagnata dal papà Franco, la trentunenne estetista ha aperto il suo cuore raccontando il dramma della perdita della madre a soli 11 anni e la forza del genitore, 68 anni e costruttore edile in pensione, rimasto solo a crescere tre figlie. Dopo una partita sfortunata e lo sketch iniziale con la conduzione di Herbert Ballerina, la ragazza ha scelto di azzardare tutto alla Regione Fortunata: affidandosi alle origini molisane del padre ha conquistato un trionfo straordinario da 50mila euro.

Il siparietto di De Martino: lascia la conduzione a Herbert Ballerina

Come da consuetudine per l'appuntamento del mercoledì, Stefano De Martino ha temporaneamente ceduto la conduzione per i primi sei tiri della partita: “Oggi mi riposo”, ha ironizzato lo showman, celebrando il traguardo delle quasi 500 puntate e introducendo al suo posto Herbert Ballerina. La gag ha immediatamente scaldato i presenti in studio, con Herbert nei panni di un "conduttore provetto" che ha dato vita a un simpatico siparietto, elencando i primi in palio ma dimenticando puntualmente i dettagli legati al temuto pacco nero. La partita di Giada è cominciata sotto i migliori auspici proprio grazie a un'idea bizzarra di De Martino contenuta nel pacco della Basilicata: la "palla di pelle di pollo", che ha aperto una striscia fortunata di ben quattro pacchi blu consecutivi.

Stefano De Martino lascia la conduzione ad Herbert Ballerina

Il ricordo della mamma scomparsa e la forza di papà Franco

Il clima di leggerezza si è interrotto quando il Dottore ha formulato la prima proposta. Di fronte alla scelta tra il cambio e l'offerta, Giada ha deciso di cedere il proprio pacco numero 4 per prendersi il 17. Dietro questa mossa, la ragazza ha voluto svelare un pezzo doloroso della propria esistenza: “Il 17 è un numero ricorrente tutti i giorni della mia vita. È legato a mia mamma, che è venuta a mancare quando avevo appena 11 anni, lei era il pilastro della mia vita”. Le parole di Giada hanno profondamente commosso De Martino, accendendo i riflettori sul coraggio di papà Franco, rimasto improvvisamente da solo a crescere tre figlie femmine in tenera età. “È stato un uomo molto forte”, ha aggiunto la donna con gli occhi lucidi. L'uomo ha poi fatto eco alla figlia: “La vita è andata avanti anche se è stata davvero dura”.

Il finale di partita di Giada che vince alla Regione Fortunata

Tiro dopo tiro, la fortuna ha purtroppo voltato le spalle alla concorrente. Con la partita ormai compromessa e un bottino massimo rimasto di soli 10mila euro, Giada ha deciso di tentare il tutto per tutto, rifugiandosi nella Regione Fortunata. In quel momento di tensione, la ragazza ha scelto di non guardare la mappa, ma di guardare negli occhi l'uomo che l'aveva cresciuta da solo, pronunciando una frase bellissima: “Mi affido a mio papà, nel gioco come nella vita”. Franco, originario del Molise, le ha quindi suggerito la terra delle sue radici: lo studio è esploso in un boato. La scelta di fiducia totale verso il papà si è rivelata fortunata per la concorrente, permettendole di vincere 50mila euro.