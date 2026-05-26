Claudio rifiuta 50mila euro ad Affari Tuoi, poi prova a trattare col Dottore: “Può darmi qualcosa in più?”

Claudio, concorrente del Trentino Alto Adige ad Affari Tuoi, ha sfiorato una vincita importante salvo poi vedere la sua partita ribaltarsi nel finale. Dopo avere rifiutato più offerte del Dottore, compresa quella da 50mila euro, il concorrente si è ritrovato costretto ad accontentarsi di 22mila euro.

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Sembrava la serata perfetta, poi nel giro di pochi minuti la partita di Claudio ad Affari Tuoi ha preso tutta un’altra direzione. Il concorrente arrivato da Bressanone, in provincia di Bolzano, si è presentato in studio insieme alla moglie Elisa. A colpire subito Stefano De Martino è stata la differenza fisica tra i due, tanto da scherzare: "Ma come mai state insieme?".

Claudio ha giocato con il pacco numero 15 per il Trentino Alto Adige e l’inizio della partita è sembrato incoraggiante. I primi tiri hanno eliminato cifre basse, compresi i 10 euro, e il concorrente si è perfino lasciato andare a qualche passo di danza sulle note di "Ossessione" di Samurai Jay. La fortuna, però, ha iniziato presto a cambiare direzione: dopo aver perso la possibilità di conquistare il bonus da 12mila euro, Claudio ha trovato nel giro di pochi tiri i 100mila e i 50mila euro.

La prima offerta del Dottore è stata da 25mila euro, immediatamente rifiutata. Più avanti è arrivata anche una proposta da 35mila euro, ma Claudio ha deciso di continuare. Ed effettivamente la partita sembrava girare nella direzione giusta: fuori diversi pacchi blu, dentro ancora premi pesanti come 20mila, 30mila, 200mila e 300mila euro.

A quel punto il Dottore ha alzato ancora la posta offrendo 40mila euro. Anche questa volta Claudio ed Elisa hanno detto no. La scelta sembrava giusta perché poco dopo è stato eliminato un altro pacco blu e in gioco ne è rimasto soltanto uno da 200 euro. Il Dottore ha quindi proposto 50mila euro, ma Claudio ha rifiutato ancora convinto di poter puntare più in alto. La svolta è arrivata subito dopo. Il concorrente ha eliminato prima i 30mila euro e poi, nel momento più delicato della partita, i 200mila e i 300mila euro. Nel giro di due tiri una partita che sembrava destinata a un finale ricco si è completamente ribaltata. Con il tabellone ormai quasi svuotato, Claudio ha accettato il cambio proposto dal Dottore, lasciando il pacco numero 15 per prendere il 12. Una decisione che si è rivelata amara: aprendo il vecchio pacco ha scoperto che conteneva 20mila euro.

Nel finale sono rimasti soltanto due pacchi: uno da 200 euro e il pacco nero. Il Dottore ha fatto un’ultima offerta da 22mila euro e Claudio ha provato perfino a trattare. "Può darmi qualcosa in più?", ha chiesto. La risposta del Dottore è stata netta: "Se vuole, posso scendere". Alla fine Claudio ed Elisa hanno deciso di accettare l’assegno, pensando anche al sogno della moglie di visitare la Polinesia. Una scelta fortunata a metà: nel loro pacco c’erano infatti solo 200 euro, mentre il pacco nero nascondeva 20mila euro.