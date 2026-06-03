Affari Tuoi non va in onda stasera e domenica, cambio di programmazione per la Nazionale di calcio

Affari Tuoi non va in onda stasera, mercoledì 3 giugno e nemmeno domenica 7 giugno. Il game show condotto da Stefano De Martino su Rai1 si ferma per lasciare spazio alla Nazionale, nei due match che segnano l’arrivo dell’allenatore per due partite Silvio Baldini.

Questa sera mercoledì 3 giugno e domenica 7 giugno, non andrà in onda il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Il game show di Stefano De Martino salta dopo la chiusura anticipata di martedì 2 giugno in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, con l'evento I volti della Repubblica-80 anni dal referendum. Rai1, in entrambe le puntate mancate, lascerà spazio allo sport con una partita che vedrà di nuovo gli Azzurri in campo.

La partita Lussemburgo-Italia al posto di Affari Tuoi

Dalle 20:30 di mercoledì 3 giugno su Rai1 andrà in onda in diretta la partita Lussemburgo – Italia, con la telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e Lele Adani. Si tratta del primo match della Nazionale italiana dopo la trasferta in Bosnia che ha decretato la mancata qualificazione della squadra ai Mondiali 2026, che avranno inizio la prossima settimana. La partita di stasera, inoltre, vede il debutto di Silvio Baldini, l'allenatore della nazionale ad interim, chiamato dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso che, dopo la disfatta che non ha portato gli Azzurri in gara per la Coppa del Mondo, ha deciso di abbandonare il ruolo da CT. Per questo incontro, inoltre, l'Italia adotterà una formazione diversa dal solito, dal momento che sono stati chiamati altri giocatori, escluso Donnarumma, rispetto a coloro che di fatto sono stati protagonisti delle ultime partite davvero importanti per la nazionale.

Affari Tuoi salta anche domenica 7 giugno

L'appuntamento con Stefano De Martino salta anche domenica 7 giugno. Il motivo è sempre legato alle prodezze dalla Nazionale. Domenica, infatti, è previsto il secondo e ultimo test match degli Azzurri, che giocheranno a Creta, contro la Grecia. Si tratta, quindi, di due puntate di stop che preannunciano anche il periodo estivo in cui Affari Tuoi si fermerà per un poì.

Quando si ferma Affari Tuoi

La chiusura stagionale del programma è prevista per domenica 19 luglio, una data che slitta decisamente più avanti dello scorso anno. Una scelta strategica quella della Rai che ha pensato di posticipare la pausa estiva, posizionando al posto del gioco dei pacchi, una nuova versione de L'Eredità, il game show più visto del pre-serale, sempre con Marco Liorni alla conduzione. Un modo per non farsi fagocitare da La Ruota della Fortuna che, invece, non si ferma per tutto il periodo vacanziero.