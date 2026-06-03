Lussemburgo-Italia oggi in TV, dove vedere l’amichevole in chiaro e streaming: orario e formazioni

Oggi, mercoledì 3 giugno 2026, si gioca allo Stade de Luxembourg, Lussemburgo-Italia amichevole che vedrà il debutto di Silvio Baldini come CT della Nazionale maggiore. Ore 20:45 il fischio d’inizio, diretta in chiaro sui canali Rai.

Oggi, mercoledì 3 giugno 2026, allo Stade de Luxembourg, la Nazionale italiana scende in campo per il primo dei due test amichevoli previsti in questo mese di transizione. Di fronte ci sarà il Lussemburgo, avversario abbordabile sulla carta ma che rappresenta comunque un banco di prova importante per un gruppo giovanissimo e in piena costruzione alla guida del CT ad interim, Silvio Baldini. Si gioca alle 20:45 con diretta in chiaro in TV e in streaming grazie al servizio Rai.

L’incontro, con fischio d’inizio fissato alle ore 20:45, arriva in un momento delicato per gli Azzurri, reduci dalla mancata qualificazione al Mondiale dopo le sberle rifilate ai rigori dalla Bosnia. Si è alla ricerca di un nuovo corso sotto la guida di Silvio Baldini, il tecnico toscano promosso dalla Under 21 per traghettare la squadra verso il futuro, in attesa di avere più chiarezza una volta affrontate le elezioni federali ed eletto il nuovo presidente il prossimo 22 giugno.

Silvio Baldini non si è snaturato e ha scelto con estrema convinzione la linea verde, convocando una rosa dall’età media bassissima, intorno ai vent’anni, per dare spazio a talenti emergenti che rappresentano il domani del calcio italiano. A fare da collante e da punto di riferimento sarà Gianluigi Donnarumma, il capitano e unico veterano di grande esperienza che ha confermato anche nell'ultima conferenza di aver da subito aderito al post Gattuso senza alcun tentennamento. L’obiettivo è chiaro: sperimentare soluzioni tattiche, valutare i giovani in contesti internazionali e iniziare a ricostruire un’identità nuova.

Dove vedere la partita Lussemburgo-Italia in diretta TV e streaming: il canale in chiaro

L’amichevole Lussemburgo-Italia sarà visibile in chiaro grazie al servizio Rai. Su Rai 1 HD, canale tradizionale del servizio pubblico che garantisce la massima accessibilità a tutti gli appassionati, ci sarà la telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani e gli approfondimenti pre e post partita dagli studi e sul campo. Per chi preferisce lo streaming, la diretta sarà disponibile gratuitamente su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai accessibile da smartphone, tablet, smart TV o computer semplicemente con una registrazione gratuita.

La probabili formazioni dell'amichevole Lussemburgo-Italia

Silvio Baldini ha provato nelle sedute di allenamento a Coverciano soprattutto il suo modulo di riferimento, il 4-3-3, alternando diversi interpreti per testare equilibri e soluzioni offensive. Una formazione probabile per la sfida contro il Lussemburgo vede Donnarumma in porta, protetto da una linea difensiva composta da Palestra, Comuzzo, Chiarodia e Ahanor. A centrocampo dovrebbero agire Pisilli, Lipani e Dagasso, mentre in attacco il tridente potrebbe essere formato da Fini, Pio Esposito come punta centrale e Koleosho sugli esterni. Nella ripresa è atteso un ampio turnover per dare minuti a tutti i convocati, inclusi talenti come Samuele Inacio, Camarda, Cherubini e gli altri giovani di grande prospettiva.

LUSSEMBURGO (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Barreiro; Thill, Sinani, Dardari.

Ct. Strasser.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Pio Esposito, Koleosho. Ct. Baldini