Silvio Baldini svela il contenuto della telefonata di Donnarumma: “Non mi sembrava vero, le Olimpiadi”

Il CT dell’Italia Silvio Baldini ha raccontato che Gigio Donnarumma è stato l’unico calciatore azzurro che lo ha contattato prima delle ultime convocazioni: il portiere e capitano della nazionale ha dato la sua disponibilità, anche in ottica Olimpiadi.

Silvio Baldini quasi non ci credeva quando dall'altra parte del suo telefonino ha sentito la voce di Gigio Donnarumma: il portiere e capitano della malmessa Italia, appena fatta fuori per la terza volta di fila dai Mondiali dopo aver perso ai rigori in maniera umiliante contro la Bosnia, lo aveva chiamato (unico azzurro a farlo) per mettersi a disposizione per le due amichevoli di inizio giugno contro Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno), nonché – con uno sguardo molto più in là – anche per le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles.

Baldini spiega la presenza di Donnarumma e Pio Esposito tra i convocati della sua Italia

Baldini, che è sulla panchina dell'Italia a interim dopo le dimissioni di Rino Gattuso e in attesa che il prossimo presidente federale nomini il nuovo CT (Conte e Mancini i nomi in cima alla lista), ha svelato la telefonata durante la conferenza di venerdì a Coverciano. Il 67enne allenatore toscano ha prima spiegato il motivo della convocazione del portiere del Manchester City e dell'interista Pio Esposito, unici due ‘reduci' della disfatta in Bosnia presenti nell'elenco di giovani stilato per le due amichevoli.

Silvio Baldini dirige l’allenamento dell’Italia a Coverciano: c’è anche Gigio Donnarumma

"Ho convocato il mio gruppo (dell'Under 21, ndr) e poi due giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito, proprio perché vedo la possibilità di riavere questi giocatori in funzione delle Olimpiadi. Quindi ho anticipato questo tempo, sperando di andare alle Olimpiadi e l'anno prossimo di fare l'Europeo. Quindi Pio Esposito, che non ho mai avuto, e Donnarumma rientrano in questa possibilità", ha spiegato Baldini, riferendosi all'obiettivo di qualificarsi ai Giochi del 2028 tramite i tre posti disponibili facendo bene nella fase finale dell'Europeo Under 21, che si giocherà in Albania e Serbia dal 17 giugno al 4 luglio 2027 e per la quale siamo in buona posizione per qualificarci.

La telefonata di Donnarumma a Baldini: "Ci sono, anche per le Olimpiadi"

Alla domanda se qualcuno dei reduci dei playoff mondiali si è fosse fatto avanti per chiedere di essere convocato a questo giro, Baldini ha fatto un solo nome, quello di Gigio: "Non mi ha contattato nessuno. L'unica persona che mi ha contattato è stato Donnarumma, che mi ha dato la disponibilità. A me non sembrava vero, perché ha detto che in funzione delle Olimpiadi sarà un ruolo importante per noi. Deluso che altri non mi abbiano contattato? No, sinceramente no. Non ci pensavo. Credo che la delusione per l'eliminazione contro la Bosnia sia una ferita ancora troppo grande e nessuno avesse voglia di farsi avanti. Anche se mi avessero chiamato, mi sarei circoscritto a questi due giocatori perché guardavo al mio lavoro futuro. Certo, se le persone ti chiamano fa piacere, non per me, ma per la nazionale. Però li capisco: tante volte è meglio starsene a riposo".