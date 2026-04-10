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Silvio Baldini sarà CT dell’Italia nelle amichevoli di giugno, ma non convocherà nessuno degli azzurri

Silvio Baldini sarà il CT dell’Italia per le due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo. Il tecnico azzurro dell’Under 21 non convocherà nessuno dei protagonisti della disfatta in Bosnia.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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L'Italia del calcio italiano riparte da Silvio Baldini. L'allenatore 67enne, CT dell'Under 21, guiderà la Nazionale maggiore azzurra nelle amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. Di fatto Baldini sarà “prestato” all'Italia dei grandi che per l'occasione sarà già totalmente rivoluzionata. Difficile infatti che in campo ci siano i protagonisti della disfatta in Bosnia che ci è costata l'accesso ai Mondiali 2026. Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, la scelta di Baldini – che prende il posto di Gattuso – sarebbe proprio quella di trasferire in blocco i suoi giocatori della Nazionale Under 21 in quella maggiore. A riposo resteranno proprio quasi tutti i protagonisti della cocente sconfitta ai rigori a Zenica.

Baldini non dovrebbe richiamare i delusi dall’eliminazione mondiale logorati da una stagione lunga e mentalmente scarichi. L'allenatore vorrebbe dare una scossa fin da subito all'ambiente, già a partire da queste prime due amichevoli. Un segnale forte per far capire a tutti che forse sarebbe opportuno immediatamente investire sul futuro, facendo fare esperienza a chi si giocherà, poi, l’Europa Under 21 sperando di strappare poi anche il pass per l’Olimpiade di Los Angeles nel 2028. Ma non tutti gli azzurri sconfitti in Bosnia saranno assenti, solo alcuni – pochi – saranno convocati da Baldini.

Baldini infatti sarebbe pronto a "ripescare" solo alcuni che però rientrano già nel giro dell'Under 21 e hanno fatto da spola con la nazionale maggiore. In primis Palestra, uno dei pochi che si è salvato in Bosnia, ma anche PisilliPio Esposito. A loro sarebbero aggiunti anche i vari Carnesecchi Scalvini più Coppola. L'idea di impiegare in blocco l'Under 21 è anche dettata dal calendario degli Azzurrini che nel periodo delle amichevoli contro Grecia e Lussemburgo non ha impegni, dato che le qualificazioni riprenderanno tra fine settembre e inizio ottobre. Il nuovo CT dell'Italia, scelto dopo la nomina del nuovo presidente federale, debutterà a settembre in Nations League con 4 incontri in pochi giorni.

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Kayode con la maglia della Nazionale Italiana.
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Chi saranno i possibili convocati di Baldini per le amichevoli dell'Italia

Questa sarà dunque l'opportunità di vedere in campo i vari Palmisani, Kayode, Bartesaghi, Comuzzo, Lipani, Ndour, Ekhator e Koleosho, senza dimenticare Ahanor, Venturino, Calvani e Faticanti, solo per citarne alcuni. Insomma, un segnale forte di cosa dovrà essere l'Italia nell'immediato futuro se vorrà portarsi a casa la gioia di disputare un ottimo europeo per poi concentrarsi proprio alla qualificazione dei Mondiali 2030. Quattro anni di tempo dunque per cambiare il volto dell'Italia del calcio e la prima persona a cui verrà affidato questo compito è proprio Silvio Baldini che nel giro di un anno solare è passato dalla vittoria dei playoff di Serie C col Pescara alla guida della Nazionale Italiana di calcio.

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