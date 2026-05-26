Giro d’Italia LIVE, oggi in diretta la 16ª tappa Bellinzona-Carì: si parte alle 13:45, il percorso è di 113 km

La 16ª tappa del Giro d'Italia in diretta live: oggi, martedì 26 maggio, si parte da Bellinzona alle ore 13:45. Orario di arrivo tra le 17 e le 17:30. Tappa di montagna interamente in territorio svizzero, la più breve di questo Giro. Terreno interessante per fughe di giornata, ultimi 12 km in salita con un brevissimo falsopiano a Campello, su rampe inedite per la Corsa Rosa. Vingegaard in maglia rosa dovrà gestire la situazione insieme ai compagni della Visma.
La classifica generale dopo la 15° tappa
La classifica generale
- VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 56:08:41
- EULÁLIO Afonso Bahrain – Victorious 2:26
- GALL Felix Decathlon CMA CGM Team 2:50
- ARENSMAN Thymen Netcompany INEOS 3:03
- HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 3:43
- PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4:22
- STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 4:46O’CONNOR Ben Team Jayco AlUla 5:22
- GEE-WEST Derek Lidl – Trek 5:41
- PIGANZOLI Davide Team Visma | Lease a Bike 6:13
- RONDEL Mathys Tudor Pro Cycling Team 6:58
- BERNAL Egan Netcompany INEOS 7:30
Dove vedere la 16° tappa in tv e streaming
La Rai come sempre trasmetterà integralmente la tappa. La Bellinzona-Carì si potrà seguire inizialmente su RaiSport HD, poi dalle 14 sarà Rai 2 il canale ‘rosa' con tappa e Processo alla Tappa. Eurosport manderà in onda altrettanto integralmente la tappa. Streaming gratis con RaiPlay.
16° tappa del Giro d'Italia: da Bellinzona a Carì
Quella di oggi è una tappa di montagna interamente in territorio svizzero molto breve. Si partirà dopo una prima parte in leggera salita e poi si entra nel circuito di 22 km da ripetere 2 volte caratterizzato da due salite in sequenza di cui la seconda, Leontica, impegnativa. Poi si entra nella valle del San Gottardo con un avvicinamento sempre a salire fino a Faido dove inizia la salita finale di 12 km.
Si tratta di una salita con un brevissimo falsopiano a Campello. Ultimi 3 km attorno all’8% con le punte massime (13%) all’interno dell’ultimo chilometro. Retta finale di 100 m su asfalto larghezza 7 m.