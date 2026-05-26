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Giro d'Italia 2026

Giro d’Italia LIVE, oggi in diretta la 16ª tappa Bellinzona-Carì: si parte alle 13:45, il percorso è di 113 km

In diretta il Giro d’Italia, oggi la 16° tappa da Bellinzona a Carì: si parte alle ore 13:45, arrivo previsto tra le 17 e le 17:30. Gli aggiornamenti su orari, classifica e percorso.

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26 Maggio 2026, 10:00
A cura di Fabrizio Rinelli
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La 16ª tappa del Giro d'Italia in diretta live: oggi, martedì 26 maggio, si parte da Bellinzona alle ore 13:45. Orario di arrivo tra le 17 e le 17:30. Tappa di montagna interamente in territorio svizzero, la più breve di questo Giro. Terreno interessante per fughe di giornata, ultimi 12 km in salita con un brevissimo falsopiano a Campello, su rampe inedite per la Corsa Rosa. Vingegaard in maglia rosa dovrà gestire la situazione insieme ai compagni della Visma.

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Giro d'Italia 2026
10:45

La classifica generale dopo la 15° tappa

La classifica generale

  1. VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike 56:08:41
  2. EULÁLIO Afonso Bahrain – Victorious 2:26
  3. GALL Felix Decathlon CMA CGM Team 2:50
  4. ARENSMAN Thymen Netcompany INEOS 3:03
  5. HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 3:43
  6. PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4:22
  7. STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 4:46O’CONNOR Ben Team Jayco AlUla 5:22
  8. GEE-WEST Derek Lidl – Trek 5:41
  9. PIGANZOLI Davide Team Visma | Lease a Bike 6:13
  10. RONDEL Mathys Tudor Pro Cycling Team 6:58
  11. BERNAL Egan Netcompany INEOS 7:30
A cura di Fabrizio Rinelli
10:15

Dove vedere la 16° tappa in tv e streaming

La Rai come sempre trasmetterà integralmente la tappa. La Bellinzona-Carì si potrà seguire inizialmente su RaiSport HD, poi dalle 14 sarà Rai 2 il canale ‘rosa' con tappa e Processo alla Tappa. Eurosport manderà in onda altrettanto integralmente la tappa. Streaming gratis con RaiPlay.

A cura di Fabrizio Rinelli
10:00

16° tappa del Giro d'Italia: da Bellinzona a Carì

Quella di oggi è una tappa di montagna interamente in territorio svizzero molto breve. Si partirà dopo una prima parte in leggera salita e poi si entra nel circuito di 22 km da ripetere 2 volte caratterizzato da due salite in sequenza di cui la seconda, Leontica, impegnativa. Poi si entra nella valle del San Gottardo con un avvicinamento sempre a salire fino a Faido dove inizia la salita finale di 12 km.

Si tratta di una salita con un brevissimo falsopiano a Campello. Ultimi 3 km attorno all’8% con le punte massime (13%) all’interno dell’ultimo chilometro. Retta finale di 100 m su asfalto larghezza 7 m.

A cura di Fabrizio Rinelli
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