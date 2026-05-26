Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 16ª tappa Bellinzona-Carì: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoriti

Gli scalatori tornano in scena per la 16esima tappa del Giro d’Italia, corsa tutta in Svizzera: Vingegaard è tra i favoriti, diretta tv in chiaro sulla Rai.

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Dopo l'arrivo a Milano e un giorno di meritato riposo il Giro d'Italia riparte con la 16esima tappa che si svolgerà tutta sul territorio svizzero, tra Bellinzona e Carì. Siamo ormai agli sgoccioli nell'ultima settimana della Corsa Rosa che metterà i ciclisti davanti alle frazioni decisive: oggi sono attesi da 116 chilometri con numerose salite di seconda e terza categoria, un percorso breve ma molto impegnativo che darà uno scossone alla classifica generale.

Gli ultimi 12 km prima del traguardo saranno decisivi perché solo pochi saranno in grado di affrontarli al massimo della forza. Uno dei punti più duri di tutta la tappa sarà proprio la salita verso Carì con una percentuale di pendenza dell'8%, punte del 13% e 900 metri di dislivello che metteranno a dura prova anche gli scalatori più abili. Ci saranno in tutto cinque GPM di diversa difficoltà come quello di Leontica (3 km all'8,5%) che fa parte del circuito che dovranno ripetere due volte prima della salita finale.

I favoriti della Bellinzona-Carì: Vingegaard prova a fare il vuoto

La Maglia Rosa va a nozze con la sedicesima tappa del Giro d'Italia dove è il grande favorito. Vingegaard dà il meglio di sé nei tapponi di montagna e quello in terra Svizzera potrebbe regalargli la permanenza in testa alla classifica generale: sarebbe il quarto successo per lui che lo lancerebbe verso il successo finale. Occhio anche agli altri scalatori come Pellizzari e Gall che cercheranno di prendersi la scena nonostante la stanchezza della terza settimana.

Dove vedere la 16a tappa Bellinzona-Carì in diretta TV e streaming: gli orari

La 16ª tappa del Giro d'Italia da Bellinzona a Carì, corsa tutta in Svizzera, è trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay. L'inizio della tappa è fissato per le 14:00 e l'arrivo è previsto per le 17:30. Per gli abbonati è disponibile su Eurosport 1 e in streaming su piattaforme come Discovery+, DAZN, NOW e Prime Video Channels