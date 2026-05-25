Zanoncello squalificato ed escluso dal Giro d’Italia: la “testata” a Donaldson nel finale di tappa a Milano

Enrico Zanoncello dopo la conclusione della 15a tappa del Giro, che è arrivata a Milano è stato escluso dalla corsa dalla Giuria dopo aver provocato la caduta di Robertt Donaldson, colpendolo con una “testata”, “”mettendo in pericolo un altro corridore”

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Nel corso dell'ultima tappa del Giro d'Italia che si è corsa tra Voghera e Milano domenica 24 maggio, durante l'ultima parte di percorso Enrico Zanoncello è stato autore di un gesto antisportivo e pericoloso nei confronti di Robert Donaldson, colpendolo con una testata e facendolo cadere a terra. Zanoncello è stato espulso dal Giro a seguito delle valutazioni della Giuria nel dopo tappa e il corridore della Bardiani CSF 7 Saber è stato giudicato unico responsabile di una scorrettezza nell’arco della volata del gruppo. Sul comunicato, la Giuria ha spiegato come Zanoncello avrebbe "deviato dalla corsia scelta" durante la volata "mettendo in pericolo un altro corridore", specificando in modo esplicito la "testata" come il gesto non consentito.

Zanoncello escluso per la testata a Donaldson

La decisione nei confronti di Zanoncello è arrivata ad un paio d'ore dalla conclusione della 15a tappa del Giro che ha concluso la seconda settimana della Corsa Rosa. Tra le sanzioni esposte nella nota ufficiale, infatti si legge testualmente quanto segue sull'episodio: "2.12.007-5.1 – Deviazione dalla corsia scelta mettendo in pericolo un altro corridore (testata). Corridore: 28 ZANONCELLO Enrico – BARDIANI CSF 7 SABER – 500 Franchi svizzeri di ammenda, penalizzazione di 13 punti nella classifica a punti, messa fuori competizione e cartellino giallo". Dunque, per il corridore della Bardiani è arrivata non solo la massima punizione (esclusione immediata dal Giro) ma anche altre "pene" accessorie.

Cos'è successo alla fine della 15ª tappa

Ma cos'è accaduto nel corso del finale convulso di Milano dove arrivava la 15a tappa? In tempo reale molti non si sono accorti del contatto tra Zanoncello e Donaldson, segnalando la caduta del corridore della Jayco AlUla come un classico incidente in gruppo poco prima della volata finale. Con il passare dei minuti sono emerse le immagini riguardanti il finale di tappa e che hanno mostrato il vero motivo: Enrico Zanoncello viene a contatto con Robert Donaldson in modo più che volontario, visto che lo va a colpire con una testata che ha provocato la conseguente caduta a terra del 24enne britannico.

Il silenzio della Bardiani sulla squalifica di Zanoncello: nessun ricorso

A seguito di quanto avvenuto la Bardiani CSF 7 Saber, Team Professional con licenza italiana, non ha rilasciato alcun commento o dichiarazione ufficiale, ma non ha esposto alcun ricorso di fronte alla decisione della Hiuria nei confronti di Enrico Zanoncello.